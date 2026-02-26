Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

56-летняя Джей Ло без ума от своих двойняшек 0 391

Lifenews
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Детки уже подросли.

Детки уже подросли.

До этого у неё уже были два брака и отношения.

Детям Дженнифер Лопес Эмме и Максу исполнилось 18 лет, и в честь этого события певица опубликовала в соцсетях видео с ними. В ролике она показала моменты из жизни близнецов: от первых объятий с ними после роддома до свежих кадров, запечатлевших семейное времяпрепровождение.

"Вы родились посреди ночи, в самый сильный и прекрасный снегопад, который видел Нью-Йорк. Как будто Бог позаботился о том, чтобы вы попали в мир, полный чистой магии! Когда я наконец обняла вас, то почувствовала, что будто держу двух ангелов, посланных с небес. Моя жизнь изменилась навсегда. Всегда помни, Лулу, ты моё солнышко… А Макс — ты потрясающий, такой, какой ты есть!" — написала 56-летняя Лопес.

Эмма — самая медийная из двойняшек. Она выступала вместе с матерью на Суперкубке в 2020 году, выпустила детскую книгу и активно занимается вокалом. В отличие от сестры, Макс ведёт закрытый образ жизни и редко появляется на светских мероприятиях. В 2022 году он дебютировал в кино, сыграв небольшую роль в фильме матери "Первый встречный" (Marry Me). Ранее певица рассказывала, что её дети ходят в колледж.

Сына и дочь Дженнифер Лопес родила от музыкального продюсера Марка Энтони, с которым она развелась в 2014 году после 10 лет брака.

gradee11.jpg

До этого у неё уже были два брака и отношения со скандальным рэпером Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс), которого обвиняли в секс-торговле людьми. В 2022 году вышла замуж за Бена Аффлека, с которым у неё в молодости был роман. Менее чем через три года, в январе 2025-го, они развелись.

Что касается Энтони, то он поддерживает отношения с близнецами. При этом недавно стало известно, что он готовится стать отцом в восьмой раз.

Читайте нас также:
#кино #развод #музыка #социальные сети #семья #Дженнифер Лопес #знаменитости #дети знаменитостей #родители и дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Назван помогающий сохранить мышцы в пожилом возрасте витамин
Изображение к статье: Паника из-за войны с Ираном: платят до $350 тысяч, чтобы покинуть Эр-Рияд на частных самолетах
Изображение к статье: Назван неожиданный фактор повышения риска диабета и гипертонии
Изображение к статье: Врач развеяла миф о мужском репродуктивном здоровье

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: До +15 градусов: синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео