Детям Дженнифер Лопес Эмме и Максу исполнилось 18 лет, и в честь этого события певица опубликовала в соцсетях видео с ними. В ролике она показала моменты из жизни близнецов: от первых объятий с ними после роддома до свежих кадров, запечатлевших семейное времяпрепровождение.

"Вы родились посреди ночи, в самый сильный и прекрасный снегопад, который видел Нью-Йорк. Как будто Бог позаботился о том, чтобы вы попали в мир, полный чистой магии! Когда я наконец обняла вас, то почувствовала, что будто держу двух ангелов, посланных с небес. Моя жизнь изменилась навсегда. Всегда помни, Лулу, ты моё солнышко… А Макс — ты потрясающий, такой, какой ты есть!" — написала 56-летняя Лопес.

Эмма — самая медийная из двойняшек. Она выступала вместе с матерью на Суперкубке в 2020 году, выпустила детскую книгу и активно занимается вокалом. В отличие от сестры, Макс ведёт закрытый образ жизни и редко появляется на светских мероприятиях. В 2022 году он дебютировал в кино, сыграв небольшую роль в фильме матери "Первый встречный" (Marry Me). Ранее певица рассказывала, что её дети ходят в колледж.

Сына и дочь Дженнифер Лопес родила от музыкального продюсера Марка Энтони, с которым она развелась в 2014 году после 10 лет брака.

До этого у неё уже были два брака и отношения со скандальным рэпером Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс), которого обвиняли в секс-торговле людьми. В 2022 году вышла замуж за Бена Аффлека, с которым у неё в молодости был роман. Менее чем через три года, в январе 2025-го, они развелись.

Что касается Энтони, то он поддерживает отношения с близнецами. При этом недавно стало известно, что он готовится стать отцом в восьмой раз.