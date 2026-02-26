Пилотный эпизод перезапуска «Секретных материалов» выйдет на стриминговом сервисе Hulu. Постановщиком и сценаристом этой серии станет Райан Куглер, режиссер «Черной пантеры», «Грешников» и «Крид: Наследие Рокки». А актриса Даниэль Дедуайлер («Хранители», «Вкус к жизни»), по данным Hollywood Reporter, «получила одну из двух заветных главных ролей в сериале».

Шоураннером перезапуска станет Дженнифер Йейл, в прошлом работавшая над сериалами «Легион», «Видеть» и «Друзья и соседи». А Крис Картер, создатель оригинальных «Секретных материалов», будет исполнительным продюсером шоу, не участвующим в написании сценария.

Сообщается, что синопсис перезапуска будет отличаться от завязки оригинального сериала канала Fox, вышедшего в 1993 году. Он звучит так:

— Два высокопоставленных, но совершенно разных агента ФБР неожиданно сближаются, когда их назначают в давно закрытое подразделение, занимавшееся делами, связанными с необъяснимыми явлениями.

Дата выхода перезапуска на данный момент неизвестна.

Такими, какими мы их знаем, «Секретные материалы» сделал продюсер и сценарист Крис Картер — человек недюжинной фантазии и бронетанкового упорства. Это телешоу он рассматривал как свой шанс уйти со студии Walt Disney Pictures, где ему приходилось делать беззубые детские комедии. Он потратил не один килограмм нервных клеток, пытаясь убедить боссов телеканала Fox в том, что новое шоу и его герои должны быть такими, какими он их видит, а не стандартными и привычными зрителям. В Fox не хотели тратить деньги на сомнительный сюжет об инопланетянах и правительственном заговоре с вкраплением городских легенд, главные герои которого — в высшей степени странная парочка агентов ФБР. В конце концов упрямый Картер всё же получил свои два миллиона долларов на съёмку пилотного эпизода, карт-бланш в выборе актёров на главные роли... и самое неудобное время для показа — в пятницу вечером.

Однако случилось чудо: пилот «Секретных материалов» получил очень высокий рейтинг — 15% зрительской аудитории. Телебоссы удивились и дали добро на целый сезон. А потом ещё один сезон... и ещё один... Остановить эту машину, исправно приносящую телеканалу деньги и «Золотые глобусы», через какое-то время стало невозможно. Картер пытался это сделать, понимая, что сюжетный потенциал сериала постепенно исчерпывается. Отчасти поэтому восьмой и девятый сезоны вышли «какими-то скомканными». Крис Картер и его герои пытались спрыгнуть с поезда на полном ходу, а такие прыжки бывают изящными только в кино.

Успех «Секретных материалов», как любой успех, частично основан на удаче, а частично — на тонком расчёте. Крис Картер стал набрасывать основную сюжетную канву сериала, прочитав исследование своего друга, доктора медицины и психиатра Джона Эдварда Мака, о том, что три процента американцев свято убеждены, будто их похищали пришельцы. Розуэлльский инцидент и последовавшая за ним НЛО-истерия оставили настолько глубокий след в коллективном бессознательном американцев, что сериал, посвящённый животрепещущей теме «власти скрывают», уютно поместился в этом следе, как кот Саймона в коробке.

Второй кит, на котором стоит успех сериала, — любимое телешоу Криса Картера, «Сумеречная зона» (1959–1964) — набор ярких фантастических и мистических историй, объединённых только ощущением гнетущей абсурдности и паранойи. Ни общих героев, ни единой сюжетной канвы в этом сериале не было, и Крис Картер придумал, как это можно исправить.

В «Секретных материалах» есть серия, представляющая собой прямой оммаж «Сумеречной зоне» и по сюжету, и по стилистике. Это шестой эпизод восьмого сезона — «Убийство» (Redrum — «murder» наоборот). Его героя, прокурора Мартина Уэллса (названного в честь Герберта Уэллса), обвиняют в убийстве собственной жены. А сам Мартин воспринимает время своей жизни идущим назад, день за днём, и эта странность никак не объясняется. Уэллса играет актёр Джо Мортон, некогда засветившийся в «Терминаторе 2» с Робертом Патриком, который в восьмом сезоне исполняет роль агента Джона Доггета, нового напарника Скалли.

Придать сборнику историй о сверхъестественном стройный вид и заставить зрителей следить за событиями не отрываясь «Секретным материалам» помогли главные герои. Фокс Уильям Малдер и Дана Кэтрин Скалли стали персонажами «ручной работы», не собранными из готовых сериальных штампов, но тем не менее в этих героях оказалось достаточно черт, которые позволяли зрителям сочувствовать им и отождествлять себя с ними.