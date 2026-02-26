Baltijas balss logotype
Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США

В мире
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
ФОТО: Global Look Press

Сикорский: Польша не может позволить себе быть лохом в отношениях с США.

Польша по-прежнему остается союзником США, однако не может позволить себе «быть лохом» в отношениях с Вашингтоном. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский, передает The Guardian.

«Можем ли мы быть уверены, что интересы США будут и впредь совпадать с интересами Польши? Мы были и останемся верным союзником Америки, но мы не можем позволить себе быть лохами», — сказал он.

Министр также высказал опасения, что США могут пойти на уступки России в Восточной Европе в целях ослабить связи Москвы и Пекина.

Ранее Сикорский заявил, что война на Украине определит победителя в борьбе между Россией и Европейским союзом. По его словам, тот, кто одержит верх в этом противостоянии, станет третьей опорой нового глобального баланса сил наряду с США и Китаем.

#США #Польша #Украина #Россия #политика
