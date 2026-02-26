"На политической повестке дня такого вопроса нет!" - еще совсем недавно уверял экспертов Международного валютного фонда министр финансов Арвилс Ашераденс. Он явно поторопился с выводами! Сегодня депутаты оппозиционной фракции Сейма "Латвия на первом месте" внесли в парламент поправки в Закон о пенсионных фондах, которые предусматривают... возможность выбрать накопления на 2-м пенсионном уровне.

Итак, предлагаемые поправки дают возможность или ничего не делать с накоплениями, оставив их до вашего выхода на пенсию, или выбрать частично, или забрать все накопления на 2-м пенсионном уровне, а в случае полного или частичного изъятия средств есть возможность возобновить накопления с нуля, то есть снова делать отчисления на этот пенсионный уровень.

При этом законопроект обязывает Кабинет Министров установить порядок информирования жителей о тех или иных последствиях при частичном или полном изъятии средств.

Судя по всему, Сейм будет решать, передавать ли законопроект в комиссию парламента на следующем пленарном заседании 5-го марта.