Призывают отдать накопления! Процесс пошел...

Политика
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел...
ФОТО: LETA

Оппозиция "добралась" до 2-го пенсионного уровня.

"На политической повестке дня такого вопроса нет!" - еще совсем недавно уверял экспертов Международного валютного фонда министр финансов Арвилс Ашераденс. Он явно поторопился с выводами! Сегодня депутаты оппозиционной фракции Сейма "Латвия на первом месте" внесли в парламент поправки в Закон о пенсионных фондах, которые предусматривают... возможность выбрать накопления на 2-м пенсионном уровне.

Итак, предлагаемые поправки дают возможность или ничего не делать с накоплениями, оставив их до вашего выхода на пенсию, или выбрать частично, или забрать все накопления на 2-м пенсионном уровне, а в случае полного или частичного изъятия средств есть возможность возобновить накопления с нуля, то есть снова делать отчисления на этот пенсионный уровень.

При этом законопроект обязывает Кабинет Министров установить порядок информирования жителей о тех или иных последствиях при частичном или полном изъятии средств.

Судя по всему, Сейм будет решать, передавать ли законопроект в комиссию парламента на следующем пленарном заседании 5-го марта.

#кабинет министров #Сейм #оппозиция #парламент #пенсионный уровень #накопления
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
  • Д
    Дед
    27-го февраля

    Ага, щас! А пилить они что будут? Годманис до сих пор не вернул миллиард лат, который одолжил из социального бюджета на поддержку Парекс банки.

  • Лк
    Летучий корабль
    26-го февраля

    Да, дайте людям самим решать что делать со своими деньгами. Не банкам. С банками итак всё понятно.

