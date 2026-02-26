Baltijas balss logotype
Увеличена помощь для покрытия счетов за жилье. О каких суммах идет речь? 3 2822

Политика
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Увеличена помощь для покрытия счетов за жилье. О каких суммах идет речь?
ФОТО: pixabay

Сейм в четверг в окончательном чтении принял подготовленные Министерством благосостояния (МБ) поправки к Закону о социальных услугах и социальной помощи, чтобы помочь жителям оплатить высокие счета за жилье и не допустить образования долгов, поскольку в настоящее время жилищное пособие для многих жителей уже недостаточно, пишет ЛЕТА.

Изменения предусматривают в текущий зимний период — с 1 января по 30 апреля этого года — повышение коэффициентов, по которым рассчитывается жилищное пособие.

Например, если доход пенсионера составляет 500 евро, а его расходы на жилье — 300 евро в месяц, при действующем порядке размер пособия составил бы 192 евро, однако после принятия изменений он сможет претендовать на жилищное пособие в размере 267 евро в месяц, ранее поясняли авторы законопроекта. Кроме того, эти изменения обеспечат, что часть домохозяйств, которые до сих пор при действующих коэффициентах не соответствовали критериям для получения жилищного пособия, смогут претендовать на поддержку.

Домохозяйствам, которые уже получают жилищное пособие, его перерасчитают автоматически, тогда как остальным необходимо действовать самостоятельно — обратиться в социальную службу своего самоуправления, которая оценит материальное положение домохозяйства и примет решение о назначении пособия.

Также с учетом возможного увеличения нагрузки на сотрудников поправки предусматривают возможность для самоуправлений с 1 марта по 30 июня установить доплату работникам, занимающимся вопросами назначения и перерасчета жилищного пособия, в размере до 30% от установленной месячной заработной платы.

Поддержано и предложение депутатов, расширяющее возможности получения жилищного пособия — на него смогут претендовать также домохозяйства с детьми до 18 лет, а также с молодыми людьми до 24 лет, если они продолжают получать общее, профессиональное или высшее образование.

Одновременно будет увеличена государственная целевая дотация самоуправлениям, чтобы помочь покрыть расходы, связанные с выплатой пособий, в том числе обеспечить поддержку сотрудникам самоуправлений за дополнительную работу.

Принятые изменения вступят в силу на следующий день после провозглашения.

Как сообщалось, дискуссии об увеличении жилищной поддержки были начаты с учетом того, что после холодного января у многих жителей существенно выросли счета за отопление.

#пенсионеры
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • А
    Антимонетарист
    26-го февраля

    Вот где вместе собираются все факторы гнилой монетарной системы! Неумение планировать, жизнь по рыночным ценам. Вот частников с головой закупаться летом, когда цены понижения, когда можно сделать резерв побольше, чтобы потом, зимой, не плакать что дров, щепы или гранул не хватило. А у самоуправления как? Выделили деньги, только тогда пошли затариваться. Тепло дают в дома по рыночной стоимости горючего на текущий момент. Плюс сверху сумма на заработок, на людей которые ничего не делают, а только деньги считают! А запрети деньги, так нахлебники разбегутся. Останутся только те, кому интересно помогать людям, кто умеет планировать и находить.

    27
    4
  • YY
    Yu Yu
    26-го февраля

    а сложно было это сделать автоматически? Декларированные места жительств известны. Размеры пенсий известны. Налоговой известны возможные доходы..

    65
    3
  • Д
    Дед
    Yu Yu
    26-го февраля

    Ну, прям автоматически, а вдруг Вам западло от государство помощь получать, или например, наоборот, хотите помощь на Украину отправить, или например забудете , или не сумеете разобраться с их хитросплетением- это же прямая экономия.

    3
    0
Читать все комментарии

Видео