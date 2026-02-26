Сейм в четверг в окончательном чтении принял подготовленные Министерством благосостояния (МБ) поправки к Закону о социальных услугах и социальной помощи, чтобы помочь жителям оплатить высокие счета за жилье и не допустить образования долгов, поскольку в настоящее время жилищное пособие для многих жителей уже недостаточно, пишет ЛЕТА.

Изменения предусматривают в текущий зимний период — с 1 января по 30 апреля этого года — повышение коэффициентов, по которым рассчитывается жилищное пособие.

Например, если доход пенсионера составляет 500 евро, а его расходы на жилье — 300 евро в месяц, при действующем порядке размер пособия составил бы 192 евро, однако после принятия изменений он сможет претендовать на жилищное пособие в размере 267 евро в месяц, ранее поясняли авторы законопроекта. Кроме того, эти изменения обеспечат, что часть домохозяйств, которые до сих пор при действующих коэффициентах не соответствовали критериям для получения жилищного пособия, смогут претендовать на поддержку.

Домохозяйствам, которые уже получают жилищное пособие, его перерасчитают автоматически, тогда как остальным необходимо действовать самостоятельно — обратиться в социальную службу своего самоуправления, которая оценит материальное положение домохозяйства и примет решение о назначении пособия.

Также с учетом возможного увеличения нагрузки на сотрудников поправки предусматривают возможность для самоуправлений с 1 марта по 30 июня установить доплату работникам, занимающимся вопросами назначения и перерасчета жилищного пособия, в размере до 30% от установленной месячной заработной платы.

Поддержано и предложение депутатов, расширяющее возможности получения жилищного пособия — на него смогут претендовать также домохозяйства с детьми до 18 лет, а также с молодыми людьми до 24 лет, если они продолжают получать общее, профессиональное или высшее образование.

Одновременно будет увеличена государственная целевая дотация самоуправлениям, чтобы помочь покрыть расходы, связанные с выплатой пособий, в том числе обеспечить поддержку сотрудникам самоуправлений за дополнительную работу.

Принятые изменения вступят в силу на следующий день после провозглашения.

Как сообщалось, дискуссии об увеличении жилищной поддержки были начаты с учетом того, что после холодного января у многих жителей существенно выросли счета за отопление.