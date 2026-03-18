Пока Европа готовится к новым правилам прозрачности зарплат, в Латвии большинство сотрудников уже сейчас испытывают недоверие к системе оплаты труда — и часто не понимают, как вообще формируется их доход.

В Латвии проблема неравной оплаты труда по-прежнему широко распространена. Согласно опросу, проведенному интернет-компанией по подбору персонала Alma Career Latvia, 68% работников в Латвии сталкивались с ситуациями, когда, по их мнению, оплата труда была несправедливой. Эти данные отражают ситуацию в стране до внедрения директивы Европейского союза о прозрачности оплаты труда, которая установит для работодателей более строгие требования к раскрытию информации о зарплатах.

Особенно остро эта проблема затрагивает женщин — 74% опрошенных женщин указали, что сталкивались с неравной оплатой труда, тогда как среди мужчин такой опыт признали 51%. Это подтверждает, что неравенство в оплате труда в Латвии по-прежнему носит ярко выраженный гендерный характер.

В то же время данные выявляют и существенный дефицит информации — почти половина, или 48% работников, не знают, как формируется их заработная плата. Это указывает на недостаток прозрачности, который может способствовать недоверию и неудовлетворенности в рабочей среде.

«Опыт неравной оплаты труда в Латвии — это не отдельные случаи, а системная проблема. Особенно тревожно то, что сотрудникам часто не хватает четкой информации о том, как определяется их зарплата. Это создает почву для недоверия и может влиять как на вовлеченность работников, так и на их лояльность», — отмечает руководитель по маркетингу и коммуникациям Alma Career Latvia Криста Розиня.

Анализируя данные по различным группам должностей, видно, что ощущение неравенства наиболее выражено среди сотрудников, которые имеют наименьшее влияние на формирование своей оплаты труда — работников более низкого уровня. В то же время именно в этих группах наблюдается и наименьшее понимание принципов формирования заработной платы.

«Чем ниже должность, тем больше неопределенность в вопросах оплаты труда. Это означает, что прозрачность в организациях зачастую является привилегией, а не стандартом», — добавляет Розиня.

С учетом предстоящих изменений организациям уже сейчас следует начать оценивать свои системы оплаты труда и коммуникацию с сотрудниками.

Опрос был проведен в конце 2025 года компанией по подбору персонала Alma Career Latvia, в нем приняли участие около 500 работников Латвии, которые поделились своим опытом и отношением к формированию и прозрачности оплаты труда.