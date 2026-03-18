Входящая в правительственную коалицию партия «Прогрессивные» поддерживает инициативу не допускать на радиостанциях Латвии трансляцию музыки российских исполнителей, подпадающих под санкции, говорится в партийном пресс-релизе.

Как пояснил председатель парламентской фракции «Прогрессивных» Андрис Шувaев, аналогичное предложение уже выдвигалось несколько лет назад.

В частности, в Сейме были поданы поправку к Закону об электронных СМИ, предлагая установить, что в программах и передачах электронных СМИ не должны использоваться музыкальные произведения, созданные лицами, в отношении которых применяются международные или национальные санкции в соответствии с законом о санкциях Латвийской Республики.

Отметим, что в Латвии пока нет одного «черного списка музыкантов». При запрете музыкальных произведений речь может идти о списке нежелательных лиц (персона нон грата), куда входят деятели культуры (в том числе певцы), которым запрещён въезд.

В настоящее время, среди прочих, в этот список входят:

Николай Басков; Полина Гагарина; Стас Михайлов; Николай Расторгуев вместе с группой «Любэ»; Юлия Чичерина; Тимур Юнусов (Тимати); Денис Мацуев (пианист); Валерий Гергиев (дирижёр).

Добавим, что большинство российских исполнителей стали невъездными в Латвию после февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину.

Однако, есть и «долгожители» – старожилом «черного списка» является исполнитель хита «Рюмка водки на столе» Григорий Лепс, который стал персоной нон грата еще в далеком 2019 года. Компанию ему тогда составила певица Валерия. Это та которая, будучи не девочкой, пела «Девочкой своею ты меня назови, а потом обними, а потом обмани».