Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Синоптики подсказали когда и где ждать морозов 0 1218

Наша Латвия
Дата публикации: 18.03.2026
LETA
Изображение к статье: Синоптики подсказали когда и где ждать морозов

В ночь на четверг температура воздуха в Латвии понизится до +1...-4 градусов, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый ветер, на побережье - умеренный юго-западный. Местами вероятен туман.

В четверг днем, начиная с северо-запада страны, пойдут дожди, вечером дождь ожидается уже во многих местах, возможен и мокрый снег.

При слабом до умеренного юго-западном ветре максимальная температура воздуха в четверг составит от +3 градусов в некоторых районах на побережье до +11 градусов в юго-восточных краях.

В Риге в ближайшие сутки прогнозируется переменная облачность, ближе к вечеру четверга начнутся дожди. Будет дуть слабый юго-западный ветер. Температура воздуха ночью будет колебаться около нуля, в пригороде - опустится до -3 градусов, днем потеплеет до +8 градусов.

Читайте нас также:
#Рига #погода #ветер #снег #прогноз #дождь #температура #туман
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео