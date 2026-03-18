В ночь на четверг температура воздуха в Латвии понизится до +1...-4 градусов, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый ветер, на побережье - умеренный юго-западный. Местами вероятен туман.

В четверг днем, начиная с северо-запада страны, пойдут дожди, вечером дождь ожидается уже во многих местах, возможен и мокрый снег.

При слабом до умеренного юго-западном ветре максимальная температура воздуха в четверг составит от +3 градусов в некоторых районах на побережье до +11 градусов в юго-восточных краях.

В Риге в ближайшие сутки прогнозируется переменная облачность, ближе к вечеру четверга начнутся дожди. Будет дуть слабый юго-западный ветер. Температура воздуха ночью будет колебаться около нуля, в пригороде - опустится до -3 градусов, днем потеплеет до +8 градусов.