С недавним пожаром на борту крупнейшего в мире авианосца США USS Gerald R. Ford пришлось бороться более 30 часов, рассказали The New York Times (NYT) моряки и военные чиновники на условиях анонимности. Корабль, несмотря на инцидент и потерю 600 моряками коек для сна, продолжил участие в операции против Ирана.

Центральное командование Военно-морских сил США сообщило, что пожар возник в основных прачечных помещениях корабля, его причина не была связана с боевыми действиями. В результате инцидента пострадало как минимум два человека.

«В настоящее время двое моряков проходят лечение от травм, не представляющих угрозы для жизни, и находятся в стабильном состоянии. Дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления. Авианосная ударная группа имени Джеральда Р. Форда в настоящее время действует в Красном море в рамках операции «Эпическая ярость»», — говорилось в заявлении.

По словам официальных лиц, к моменту, когда огонь был потушен, более 600 из 4 600 моряков и членов экипажа лишились спальных мест и были вынуждены спать на полу и столах, уточняет NYT.

Прачечная пока не восстановила работу, что собеседники издания назвали «неприятным, но не смертельным» последствием инцидента. Десятки человек также надышались дымом во время возгорания, добавили очевидцы событий.

Пожар был не единственной проблемой авианосца в последнее время. Ранее, как отмечала NPR, моряки сталкивались с неудобствами из-за канализации.

«На борту авианосца экипаж борется с проблемной системой туалетов, которая, по данным Главного бюджетно-контрольного управления, опубликованным в 2020 году, была рассчитана на меньшую нагрузку и плохо спроектирована. Система продолжает выходить из строя во время развертывания, из-за чего экипажу из 4 600 моряков приходится месяцами терпеть поломки», — отмечает NPR.

Авианосец и сопровождающие его эсминцы нуждаются в техническом обслуживании, поскольку находятся в море с июня, пишет The Washington Post (WP). Первоначально ударная группа была направлена в Европу, но затем ее перебросили в Карибский бассейн для поддержки кампании по борьбе с наркоторговлей в Латинской Америке и операции по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро

«В прошлом месяце, когда президент США Дональд Трамп пытался оказать давление на Иран, чтобы тот свернул свою ядерную программу, Пентагон продлил срок пребывания «Форда» в море и отправил его обратно через Атлантику на Ближний Восток. На тот момент авианосец и корабли сопровождения находились в море почти восемь месяцев», — подчеркивает WP.

На данный момент авианосец находится в море уже 10 месяцев. Если в середине апреля он все еще будет там, то корабль побьет рекорд по продолжительности пребывания в море после войны во Вьетнаме, уточняет NYT. Этот рекорд в 294 дня был ранее установлен авианосцем USS Abraham Lincoln («Авраам Линкольн») в 2020 году.

Как писал RTVI.US, командование США ранее в соцсетях высмеяло заявления Ирана о том, что USS Abraham Lincoln мог быть подбит или уничтожен в ходе военных действий.