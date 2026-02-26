Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Хотите поработать на выборах? Начинается прием заявок на работу на избирательных участках 0 205

Политика
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хотите поработать на выборах? Начинается прием заявок на работу на избирательных участках
ФОТО: LETA

Со 2 марта начнется прием заявок от кандидатов в члены участковых избирательных комиссий Риги на предстоящих в октябре этого года выборах в Сейм, сообщили агентству ЛЕТА в Отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Кандидатом в члены участковой избирательной комиссии может быть гражданин Латвии с как минимум общим средним образованием, владеющий латышским языком не ниже уровня C1.

От претендентов ожидаются достаточные профессиональные способности для выполнения обязанностей члена участковой комиссии, а также возможность подписывать документы безопасной электронной подписью. Претендент не может быть членом другой избирательной комиссии, депутатом Европейского парламента, Сейма или соответствующей думы самоуправления.

Членом участковой комиссии также не может быть лицо, выдвинутое кандидатом в депутаты или подавшее список кандидатов.

Право выдвигать претендентов для работы в участковой избирательной комиссии имеют уполномоченное лицо правления зарегистрированной политической партии или объединения партий, члены Избирательной комиссии Рижского самоуправления, а также не менее десяти избирателей.

Очная работа в участковых избирательных комиссиях предусмотрена с 28 сентября по 3 октября.

Как уже сообщало ЛЕТА, на предстоящих этой осенью выборах в Сейм в Риге можно будет проголосовать на 158 избирательных участках.

Общее количество участков остается таким же, как и на предыдущих выборах, однако изменено местоположение девяти избирательных участков и номера 49 участков. При определении местоположения избирательных участков оценивались доступность для избирателей в инвалидных колясках, активность избирателей на предыдущих выборах и их привычки.

Читайте нас также:
#выборы #Рига #Сейм #Латвия #кандидаты #демократия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Иконка видео
Изображение к статье: Министр обнаружил в Латвии признаки экономического рывка
Изображение к статье: Премьер отчиталась за демографию и зарплаты
Изображение к статье: «Силиня руководит правительством, как командой» Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео