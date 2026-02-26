Со 2 марта начнется прием заявок от кандидатов в члены участковых избирательных комиссий Риги на предстоящих в октябре этого года выборах в Сейм, сообщили агентству ЛЕТА в Отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Кандидатом в члены участковой избирательной комиссии может быть гражданин Латвии с как минимум общим средним образованием, владеющий латышским языком не ниже уровня C1.

От претендентов ожидаются достаточные профессиональные способности для выполнения обязанностей члена участковой комиссии, а также возможность подписывать документы безопасной электронной подписью. Претендент не может быть членом другой избирательной комиссии, депутатом Европейского парламента, Сейма или соответствующей думы самоуправления.

Членом участковой комиссии также не может быть лицо, выдвинутое кандидатом в депутаты или подавшее список кандидатов.

Право выдвигать претендентов для работы в участковой избирательной комиссии имеют уполномоченное лицо правления зарегистрированной политической партии или объединения партий, члены Избирательной комиссии Рижского самоуправления, а также не менее десяти избирателей.

Очная работа в участковых избирательных комиссиях предусмотрена с 28 сентября по 3 октября.

Как уже сообщало ЛЕТА, на предстоящих этой осенью выборах в Сейм в Риге можно будет проголосовать на 158 избирательных участках.

Общее количество участков остается таким же, как и на предыдущих выборах, однако изменено местоположение девяти избирательных участков и номера 49 участков. При определении местоположения избирательных участков оценивались доступность для избирателей в инвалидных колясках, активность избирателей на предыдущих выборах и их привычки.