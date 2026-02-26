Демографический кризис грозит обернуться уже демографической катастрофой. Нужны конкретные меры поддержки рождаемости и семей с детьми. Сегодня оппозиционная парламентская фракция "Латвия на первом месте" внесла законопроект, который предусматривал освобождение о уплаты подоходного налога с населения одного из работающих родителей (по выбору), воспитывающих двух и более детей. Позицию фракции с трибуны Сейма обосновал депутат Ричардс Шлесерс:" Коллеги-депутаты! в 2023 году в Латвии родилось 14 490 детей. в 2024 году родилось 12 887 детей. в 2025 году родилось 11 637 детей. Прошлогодняя статистика рождаемости в Латвии тревожная. Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? Рождается все меньше детей. И это уже не просто вопрос демографии. Это вопрос будущего страны.

Демографию нельзя изменить одним решением, но демографию точно нельзя изменить и в том случае, если мы ничего не делаем. Поэтому сегодня мы предлагаем конкретный и реально осуществимый шаг — снизить подоходный налог с населения для родителей, воспитывающих двоих и более детей.

Суть этого предложения проста. Семьи, которые берут на себя большую ответственность за будущее страны, зарабатывают и большую поддержку со стороны государства. Воспитание двух и более детей - это не просто личное решение. Это вклад в общество и обеспечивает развитие Латвии. Важно подчеркнуть, что это не пособие без цели. Это инструмент, позволяющий работающим родителям больше денег оставить в распоряжении своей семьи. Это означает больше средств на образование, здоровье, жилье и повседневные нужды детей. Это также стимулирует работать и платить налоги в Латвии. Поддержка связана с доходами, следовательно, это мотивирует родителей работать легально, а не переходить в теневую экономику или искать работу за рубежом.

Когда мы снижаем налоги для таких семей, мы не даем привилегии. Мы даем возможность: возможность проще оплачивать счета, возможность больше вкладывать в образование детей, возможность родителям чувствовать себя увереннее будущего. И для таких семей важно не единовременное пособие, а стабильность.

Одна из главных причин, почему семьи откладывают решение о втором или третьем ребенке - финансовая неуверенность. Если мы хотим, чтобы в Латвии рождалось больше детей, мы должны устранить это препятствие. Поэтому вопрос не в том, можем ли мы себе это позволить. Вопрос в том, можем ли мы позволить себе ничего не делать. Сила государства не начинается в бюджете и не заканчивается законами. Сила государства начинается в семьях. Там, где растут дети, там будущее. Мы можем начать с конкретных, разумных шагов, которые дают реальную поддержку тем, кто уже сегодня воспитывает будущее Латвии. Призываю голосовать «за» — за Латвию, за семьи."

Но большинство проголосовало против и поправка была отклонена.