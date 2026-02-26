Baltijas balss logotype
Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? » 5 3781

Политика
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »

Оппозиционная фракция в Сейме "Латвия на первом месте" предложила освободить семьи с двумя и более детьми от уплаты подоходного налога с населения.

Демографический кризис грозит обернуться уже демографической катастрофой. Нужны конкретные меры поддержки рождаемости и семей с детьми. Сегодня оппозиционная парламентская фракция "Латвия на первом месте" внесла законопроект, который предусматривал освобождение о уплаты подоходного налога с населения одного из работающих родителей (по выбору), воспитывающих двух и более детей. Позицию фракции с трибуны Сейма обосновал депутат Ричардс Шлесерс:" Коллеги-депутаты! в 2023 году в Латвии родилось 14 490 детей. в 2024 году родилось 12 887 детей. в 2025 году родилось 11 637 детей. Прошлогодняя статистика рождаемости в Латвии тревожная. Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? Рождается все меньше детей. И это уже не просто вопрос демографии. Это вопрос будущего страны.

Демографию нельзя изменить одним решением, но демографию точно нельзя изменить и в том случае, если мы ничего не делаем. Поэтому сегодня мы предлагаем конкретный и реально осуществимый шаг — снизить подоходный налог с населения для родителей, воспитывающих двоих и более детей.

Суть этого предложения проста. Семьи, которые берут на себя большую ответственность за будущее страны, зарабатывают и большую поддержку со стороны государства. Воспитание двух и более детей - это не просто личное решение. Это вклад в общество и обеспечивает развитие Латвии. Важно подчеркнуть, что это не пособие без цели. Это инструмент, позволяющий работающим родителям больше денег оставить в распоряжении своей семьи. Это означает больше средств на образование, здоровье, жилье и повседневные нужды детей. Это также стимулирует работать и платить налоги в Латвии. Поддержка связана с доходами, следовательно, это мотивирует родителей работать легально, а не переходить в теневую экономику или искать работу за рубежом.

Когда мы снижаем налоги для таких семей, мы не даем привилегии. Мы даем возможность: возможность проще оплачивать счета, возможность больше вкладывать в образование детей, возможность родителям чувствовать себя увереннее будущего. И для таких семей важно не единовременное пособие, а стабильность.

Одна из главных причин, почему семьи откладывают решение о втором или третьем ребенке - финансовая неуверенность. Если мы хотим, чтобы в Латвии рождалось больше детей, мы должны устранить это препятствие. Поэтому вопрос не в том, можем ли мы себе это позволить. Вопрос в том, можем ли мы позволить себе ничего не делать. Сила государства не начинается в бюджете и не заканчивается законами. Сила государства начинается в семьях. Там, где растут дети, там будущее. Мы можем начать с конкретных, разумных шагов, которые дают реальную поддержку тем, кто уже сегодня воспитывает будущее Латвии. Призываю голосовать «за» — за Латвию, за семьи."

Но большинство проголосовало против и поправка была отклонена.

#налоги #Латвия #демография #парламент #экономика #дети #политика
  • 010725
    010725
    26-го февраля

    Пока тридцатый пакет санкций не примут никаких скидок по налогам никому. А как примут - никому вообще.

    26
    2
  • АП
    Алексей Попович
    26-го февраля

    Какая еще демография? Совсем с ума сошел, не до демографии, тут русские в магазине между собой могут по русски говорить, а ты про демографию.

    46
    1
  • Д
    Дед
    26-го февраля

    А зачем им скидка по налогам, если у молодежи просто нет работы. Большинство едет за границу на один два месяца, потом пол года живет, и так по кругу. Зачем им дети? Они знают, что когда то найдя там что то приличное , они останутся. И зачем им проблемы?

    27
    1
  • A
    Aleks
    26-го февраля

    Зачем большинству латвийские семьи и рост демографии,если они кормятся с завода мигрантов и ещё получают бонусы за уничтожение коренного белого населения? Неужели непонятно,что Латвия в оккупации ?! В США давно поняли,и только в Латвии и в России спят.🔯😈👽

    12
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    26-го февраля

    Aleks, объясни, вот все знают, что евреи делят людей на евреев и неевреев (гоев).

    Я лично с пониманием отношусь к этой народной традиции.

    Я только не понимаю, почему, когда гои начинают делить людей на гоев и не гоев, это называется антисемитизм?

    8
    0
