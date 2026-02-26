Baltijas balss logotype
В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости 2 230

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.02.2026
LETA
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости

В прошлом году было зарегистрировано меньше всего убийств за годы с восстановления независимости страны.

В прошлом году было убито 33 человека, зарегистрировано 20 покушений на убийство и предотвращено одно убийство. Годом ранее было убито 42 человека.

В прошлом году было зарегистрировано три двойных убийства, что на одно больше, чем годом ранее.

В настоящее время сотрудникам правоохранительных органов не удалось раскрыть четыре убийства.

96% убийств носили бытовой характер. 82% убийств были совершены в жилище, а в 32% орудием убийства был нож.

Профиль арестованных за убийства показывает, что 79% из них - мужчины, средний возраст которых составляет 45 лет, а 21% - женщины, средний возраст которых составляет 39 лет. Профиль жертв показывает, что 67% жертв были мужчинами, средний возраст которых составлял 43 года, а 33% жертв были женщинами, средний возраст которых составлял 43 года.

В прошлом году не было зарегистрировано ни одного заказного убийства.

#преступность #безопасность #статистика #насилие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • I
    Inga
    26-го февраля

    скрыли ,и вдругие года скрыли

    2
    2
  • 010725
    010725
    26-го февраля

    Так и народу в стране меньше всего за годы независимости.

    13
    1

