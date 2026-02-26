В прошлом году было зарегистрировано меньше всего убийств за годы с восстановления независимости страны.

В прошлом году было убито 33 человека, зарегистрировано 20 покушений на убийство и предотвращено одно убийство. Годом ранее было убито 42 человека.

В прошлом году было зарегистрировано три двойных убийства, что на одно больше, чем годом ранее.

В настоящее время сотрудникам правоохранительных органов не удалось раскрыть четыре убийства.

96% убийств носили бытовой характер. 82% убийств были совершены в жилище, а в 32% орудием убийства был нож.

Профиль арестованных за убийства показывает, что 79% из них - мужчины, средний возраст которых составляет 45 лет, а 21% - женщины, средний возраст которых составляет 39 лет. Профиль жертв показывает, что 67% жертв были мужчинами, средний возраст которых составлял 43 года, а 33% жертв были женщинами, средний возраст которых составлял 43 года.

В прошлом году не было зарегистрировано ни одного заказного убийства.