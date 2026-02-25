Baltijas balss logotype
«Проживу без рижского бальзама еще 35 лет» – выдворенный Ланьков прокомментировал решение МИДа Латвии 9 5689

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Проживу без рижского бальзама еще 35 лет» – выдворенный Ланьков прокомментировал решение МИДа Латвии

Востоковед Андрей Ланьков не собирается обжаловать решение властей Латвии о его выдворении — для ученого этот вопрос «не имеет практического значения».

«Латвия мне нравилась и продолжает нравиться. И вкусно там кормят, и города красивые. Я там не был 35 лет. Вот приехал, через четыре часа они меня выдворили. Я думаю, я еще 35 лет проживу без рижского бальзама», – Ланьков.

Он также сообщил, что связался с властями Австралии по поводу своего выдворения, поскольку путешествует по Европе с австралийским паспортом, который избавляет от проблем с визами.

Ученый подчеркнул, что «инцидент исчерпан» и латвийские власти, по его мнению, поступили «довольно нелепо и глупо», но добавил: «Как говорится, их проблемы».

В своем телеграм-канале Ланьков назвал задержание в Риге «курьезно-скандальным происшествием» и отметил, что полицейские вели себя очень вежливо и доброжелательно.

Как сообщал bb.lv, вчера, 24 февраля, российского историка и специалист по вопросам Северной Кореи Андрея Ланькова задержали в Риге во время лекции. Его отвезли в гостинцу, дали собрать вещи и выдворили в Эстонию.

Андрей Ланьков — один из ведущих российских корееведов, родился в 1963 году в Санкт-Петербурге.

В 1990-х ученый работал в Южной Корее и Австралии, а с 2004 года преподает в Сеуле, профессор Университета Кукмин. У Ланькова двойное гражданство — России и Австралии.

#Латвия #визы #Северная Корея #дипломатия #выдворение #Россия
Оставить комментарий

(9)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    26-го февраля

    Австралия уже обьявила войну Латвии и начинает ввод войск в Латвию.

    бегите))

    10
    2
  • YY
    Yu Yu
    26-го февраля

    Так Рижский Бальзам уже усе, под администратором Неплатежоспособности.. а куда латышские администраторы влезли, там обычно - ликвидация.

    30
    1
  • I
    Igis
    26-го февраля

    Чисто по руzzки он пошОл найух!!!!🤣

    4
    58
  • Д
    Добрый
    26-го февраля

    Это точно.Если с рождения ума не было, то при выходе на пенсию он точно не появится

    3
    26
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го февраля

    А как же украинцы?

    Ибо любовь приходит и уходит, а вот ум - нет, он или есть или нет!

    42
    4
  • VS
    Vad Sorry
    25-го февраля

    Как я понял по статье он уже 36 лет в России даже ни живёт, плюс профессор уважаемый человек, интересно за что его выслали?

    79
    3
  • YY
    Yu Yu
    Vad Sorry
    26-го февраля

    Интересно, эстонцы , повели себя также - по дикому?

    11
    1
  • I
    Inga
    25-го февраля

    и такой смелый прям в террор приехал.перед тем, как приехал ,не далеко от своих подопечных уехал и с ними уехал

    3
    87
  • VS
    Vad Sorry
    Inga
    25-го февраля

    Inga. Ты что траву курила?

    65
    4
Читать все комментарии

