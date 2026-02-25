Востоковед Андрей Ланьков не собирается обжаловать решение властей Латвии о его выдворении — для ученого этот вопрос «не имеет практического значения».

«Латвия мне нравилась и продолжает нравиться. И вкусно там кормят, и города красивые. Я там не был 35 лет. Вот приехал, через четыре часа они меня выдворили. Я думаю, я еще 35 лет проживу без рижского бальзама», – Ланьков.

Он также сообщил, что связался с властями Австралии по поводу своего выдворения, поскольку путешествует по Европе с австралийским паспортом, который избавляет от проблем с визами.

Ученый подчеркнул, что «инцидент исчерпан» и латвийские власти, по его мнению, поступили «довольно нелепо и глупо», но добавил: «Как говорится, их проблемы».

В своем телеграм-канале Ланьков назвал задержание в Риге «курьезно-скандальным происшествием» и отметил, что полицейские вели себя очень вежливо и доброжелательно.

Как сообщал bb.lv, вчера, 24 февраля, российского историка и специалист по вопросам Северной Кореи Андрея Ланькова задержали в Риге во время лекции. Его отвезли в гостинцу, дали собрать вещи и выдворили в Эстонию.

Андрей Ланьков — один из ведущих российских корееведов, родился в 1963 году в Санкт-Петербурге.

В 1990-х ученый работал в Южной Корее и Австралии, а с 2004 года преподает в Сеуле, профессор Университета Кукмин. У Ланькова двойное гражданство — России и Австралии.