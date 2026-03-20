Правительство России внесло в нижнюю палату парламента законопроект, который позволит вводить войска в другие страны для защиты российских граждан, подвергшихся аресту или преследованию по судебным решениям, свидетельствует документ, опубликованный в электронной базе Государственной думы, пишет ЛЕТА со ссылкой на DW.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что поправки предлагаются к статье 6 федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" и статье 10 федерального закона "Об обороне". По словам авторов, это необходимо "для защиты прав граждан России в случае их ареста (задержания), уголовного или иного преследования" на основании решений иностранных или международных судов, обладающих полномочиями без участия России или действующих вне рамок международных договоров с Россией либо соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Документ предусматривает, что для защиты российских граждан за рубежом по решению президента возможно экстерриториальное применение вооружённых сил. По данным источников агентства РБК, правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила данный проект поправок.

29 декабря 2025 года глава РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий не исполнять на территории России решения иностранных судов, включая Международный уголовный суд (МУС) и специальные трибуналы.

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и уполномоченной при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Прокуроры суда подозревают их в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины. Россия подписала Римский статут, на основе которого действует МУС, в 2000 году, однако так и не ратифицировала его, а в 2016 году отозвала свою подпись.