Исследования показывают, что чрезмерное жевание жевательной резинки может привести к кариесу и заболеваниям челюсти.

Жевательная резинка без сахара действительно может снизить риск кариеса и укрепить лицевые мышцы. Однако стоматолог предупреждает, что чрезмерное жевание жвачки может вызвать обратный эффект, сообщает Daily Mail.

Доктор Халед Касем, главный ортодонт и соучредитель Impress в Барселоне, утверждает, что длительное жевание жвачки может привести к кариесу и различным заболеваниям челюсти. Он рекомендует жевать жевательную резинку не более 15 минут для достижения положительного эффекта.

Врачи также предостерегают, что проглатывание жевательной резинки может вызвать ряд проблем, включая:

тошноту;

рвоту;

диарею.

Тем не менее, исследователи подчеркивают, что жевательная резинка без сахара действительно снижает вероятность кариеса. Это связано с тем, что во время жевания вырабатывается слюна, которая помогает удалить остатки пищи и нейтрализовать кислоты, способствующие образованию бактерий в ротовой полости. Именно эти бактерии в конечном итоге приводят к кариесу.

По словам Касема, жевательная резинка помогает снизить кислотность, что, в свою очередь, уменьшает вероятность кариеса. Однако если жевать жвачку слишком долго, например, несколько часов, это может привести к стиранию эмали зубов — деминерализации. Без эмали зубы становятся более уязвимыми к кариесу.

Кроме того, врачи отмечают, что жевательная резинка может негативно сказаться на состоянии височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС), которые соединяют нижнюю челюсть с черепом. Эти суставы контролируют жевание, речь, зевоту и глотание, и жевательная резинка может создавать на них чрезмерное давление.

Касем добавляет, что сама по себе жевательная резинка не причиняет вреда ВНЧС, но может усугубить существующие травмы. Поэтому ортодонты рекомендуют пациентам с травмами ВНЧС избегать жевания жвачек.

Симптомами нарушения ВНЧС являются:

боль в челюсти, плечах, шее и лице;

ригидность челюсти;

трудности с открыванием или закрыванием рта;

щелканье челюстью;

головные боли;

боль в ушах;

зубная боль;

звон в ушах.

Исследования также показали, что длительное жевание резинки может повысить риск заболеваний ВНЧС. Ученые предупреждают, что проглатывание жевательной резинки также может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом, так как желудок не способен расщепить основу жевательной резинки, что может привести к длительному перевариванию и в редких случаях к закупорке кишечника.

Другое исследование показало, что частое жевание резинки может вызывать головные боли у предрасположенных к ним людей. Кроме того, жевательная резинка может негативно влиять на состояние других костей и мышц. Касем советует избегать жевательной резинки и пациентам с артритом и остеопорозом.

Касем также подчеркивает, что лучше выбирать жевательные резинки без сахара, особенно те, которые содержат сорбит и ксилит. Последний является предпочтительным, так как это натуральный подсластитель.

Источник: 1001sovet