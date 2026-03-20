Быстрорастущие сорта деревьев предпочтительны именно из-за их быстрого роста, но не все из них улучшают ландшафт во дворе. Дело в том, что некоторые из таких деревьев могут доминировать, вытесняя другие растения и мешая линиям электропередач и постройкам, особенно на небольших участках, пишет Marthastewart.

В связи с этим эксперты рассказали о быстрорастущих деревьях, которых следует избегать, чтобы предотвратить ненужные проблемы.

1. Клен

Это быстрорастущее крупное лиственное дерево. Весной перед появлением листьев распускаются крошечные красные цветы, создавая красивое зрелище. Хотя это дерево быстро растет, садовод Кристи Балдини отметила, что у него очень слабая древесина, которая ломается под воздействием сильного ветра.

Кроме того, Балдини отметила, что его неглубокие корни могут проникать в газоны, системы водоснабжения и тротуары, создавая проблемы.

2. Ива

Это элегантное дерево хорошо растет в низинах, где, как правило, скапливается вода. Однако садовод Мелисса Хиггинс предупредила, что большие размеры дерева и его густая листва могут заставить пересмотреть решение о посадке его на небольших уччастках или дворах.

3. Осина

Его не рекомендуется сажать на обычном приусадебном участке. "Эти деревья растут невероятно быстро и могут достигать высоты до 24 м, при этом большая часть кроны находится на высоком узком стволе", - рассказала Хиггинс. Она также отмечает, что при сильном ветре дерево склонно ломаться пополам, в результате чего верхняя часть кроны падает на землю. "Это может привести к значительным повреждениям и дорогостоящей уборке", - предупредила она.

4. Сосна

Это отличный выбор для полей, нуждающихся в надежной ветрозащите, однако его не рекомендуется сажать во дворе.

Специалисты рассказали, что из-за изменения климата и участившихся случаев сильного мокрого снега или льда эти деревья могут вырастать до значительных размеров, что делает их склонными к значительному обламыванию ветвей. Это может привести к повреждению имущества и затруднить уборку, когда ветви упадут на землю.

5. Акация

"Хотя она морозостойка и быстро приживается, акация агрессивно разрастается с помощью подземных отростков""- объяснила Балдини.

Она также отмечает, что это дерево может быстро захватить весь двор и его очень трудно удалить после укоренения.

6. Тополь

Некоторые виды тополей могут вырастать до 2,4 м в год. Однако, как отметила Балдини, у тополей короткий срок жизни, обычно всего от 15 до 25 лет. Кроме того, они подвержены болезням и повреждениям, а их агрессивные корни могут привести к проблемам с фундаментом и дренажем.