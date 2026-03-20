Наличные - это всегда риск.
Компенсация за такие купюры законом Германии не предусмотрена.
В Берлине зафиксирован резкий рост подделок: столицу наводнили фальшивые евро. В 2025 году в Берлине выявили 6 925 поддельных банкнот. Это на 77% больше, чем годом ранее. Итак, столица демонстрирует заметный рост, несмотря на общегерманское снижение. По данным Бундесбанка, в 2025 году по всей Германии выявили около 68 тысяч фальшивых банкнот. Это на 6,1% меньше, чем в 2024 году.
С одной стороны, снижение связано с уменьшением количества подделок крупных номиналов. С другой стороны, преступники переключились на более простые схемы. Как результат, общий ущерб составил около 4 млн евро — примерно на полмиллиона меньше, чем годом ранее.
Какие купюры подделывают чаще всего
Наиболее популярной целью мошенников остаются банкноты среднего номинала. Это объясняется тем, что они чаще используются в повседневных расчетах и вызывают меньше подозрений.
Распределение поддельных банкнот в Германии:
50 евро — 33 956 случаев;
20 евро — 16 198 случаев;
100 евро — 2 954 случая.
Хорошо видно, что почти половина всех подделок приходится именно на 50 евро.
В столице картина в целом совпадает с общенациональной, однако есть важные отличия.
Как обстоит дело в Берлине
50 евро также лидируют — 3 374 случая (около 53%).
Неожиданно высокое второе место заняли купюры по 200 евро — 823 случая.
20 евро обнаружили 690 раз.
Особенно резко выросло количество подделок крупных номиналов.
Рост подделок по номиналам:
200 евро — +239%;
5 евро — +173%;
500 евро — +112%;
50 евро — +90%.
Итак, преступники активно экспериментируют, в Берлине можно встретить фальшивые евро на любой вкус, разных номиналов.
Растет риск при расчетах наличными
Полиция Берлина подчеркивает: фальшивые деньги — массовое преступление. Это значит, что мошенники используют любую возможность.
Особенно часто риски возникают при:
продаже товаров через онлайн-площадки;
расчетах наличными без проверки;
встречах в темное время суток.
Злоумышленники нередко предлагают оплату без торга, чтобы ускорить сделку и снизить бдительность.
Полиция рекомендует простое правило: «смотреть, наклонять, ощупывать». Эти действия помогают выявить подделку без специального оборудования.
Основные способы проверки
Ощупывание. Бумага плотная и шероховатая, элементы печати слегка выпуклые.
Проверка на свет. Видны водяной знак и защитная нить.
Наклон. Голограммы меняют изображение, а цифры — цвет.
Проверка с лупой. Видна микропечать и четкие линии.
УФ-свет. Отдельные элементы светятся.
Даже базовая внимательность позволяет избежать большинства рисков.
Поддельные монеты тоже в обороте
Помимо банкнот, в Германии активно распространяются и фальшивые монеты.
В частности, в 2025 году:
более 117 тысяч подделок — это монеты 2 евро (91%);
около 8% — монеты 1 евро.
Важно знать: поддельные монеты сильнее магнитятся, выглядят более блестящими и весят меньше оригинала.
Что делать, если попалась подделка
Если вы получили подозрительную купюру, действовать нужно сразу.
Правильные действия:
передать деньги в полицию;
не пытаться использовать их повторно;
по возможности запомнить обстоятельства получения;
Следует учитывать: компенсации за фальшивые деньги не предусмотрено. Более того, за сознательное использование подделки грозит уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы.
