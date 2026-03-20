В Берлине зафиксирован резкий рост подделок: столицу наводнили фальшивые евро. В 2025 году в Берлине выявили 6 925 поддельных банкнот. Это на 77% больше, чем годом ранее. Итак, столица демонстрирует заметный рост, несмотря на общегерманское снижение. По данным Бундесбанка, в 2025 году по всей Германии выявили около 68 тысяч фальшивых банкнот. Это на 6,1% меньше, чем в 2024 году.

С одной стороны, снижение связано с уменьшением количества подделок крупных номиналов. С другой стороны, преступники переключились на более простые схемы. Как результат, общий ущерб составил около 4 млн евро — примерно на полмиллиона меньше, чем годом ранее.

Какие купюры подделывают чаще всего

Наиболее популярной целью мошенников остаются банкноты среднего номинала. Это объясняется тем, что они чаще используются в повседневных расчетах и вызывают меньше подозрений.

Распределение поддельных банкнот в Германии:

50 евро — 33 956 случаев;

20 евро — 16 198 случаев;

100 евро — 2 954 случая.

Хорошо видно, что почти половина всех подделок приходится именно на 50 евро.

В столице картина в целом совпадает с общенациональной, однако есть важные отличия.

Как обстоит дело в Берлине

50 евро также лидируют — 3 374 случая (около 53%).

Неожиданно высокое второе место заняли купюры по 200 евро — 823 случая.

20 евро обнаружили 690 раз.

Особенно резко выросло количество подделок крупных номиналов.

Рост подделок по номиналам:

200 евро — +239%;

5 евро — +173%;

500 евро — +112%;

50 евро — +90%.

Итак, преступники активно экспериментируют, в Берлине можно встретить фальшивые евро на любой вкус, разных номиналов.

Растет риск при расчетах наличными

Полиция Берлина подчеркивает: фальшивые деньги — массовое преступление. Это значит, что мошенники используют любую возможность.

Особенно часто риски возникают при:

продаже товаров через онлайн-площадки;

расчетах наличными без проверки;

встречах в темное время суток.

Злоумышленники нередко предлагают оплату без торга, чтобы ускорить сделку и снизить бдительность.

Полиция рекомендует простое правило: «смотреть, наклонять, ощупывать». Эти действия помогают выявить подделку без специального оборудования.

Основные способы проверки

Ощупывание. Бумага плотная и шероховатая, элементы печати слегка выпуклые.

Проверка на свет. Видны водяной знак и защитная нить.

Наклон. Голограммы меняют изображение, а цифры — цвет.

Проверка с лупой. Видна микропечать и четкие линии.

УФ-свет. Отдельные элементы светятся.

Даже базовая внимательность позволяет избежать большинства рисков.

Поддельные монеты тоже в обороте

Помимо банкнот, в Германии активно распространяются и фальшивые монеты.

В частности, в 2025 году:

более 117 тысяч подделок — это монеты 2 евро (91%);

около 8% — монеты 1 евро.

Важно знать: поддельные монеты сильнее магнитятся, выглядят более блестящими и весят меньше оригинала.

Что делать, если попалась подделка

Если вы получили подозрительную купюру, действовать нужно сразу.

Правильные действия:

передать деньги в полицию;

не пытаться использовать их повторно;

по возможности запомнить обстоятельства получения;

Следует учитывать: компенсации за фальшивые деньги не предусмотрено. Более того, за сознательное использование подделки грозит уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы.