В двух детских садах Риги подозревают сальмонеллёз, двое детей госпитализированы

Наша Латвия
Дата публикации: 20.03.2026
BB.LV
В двух рижских дошкольных образовательных учреждениях с одним поставщиком питания есть подозрения на заражение сальмонеллёзом, при этом двое детей госпитализированы, подтвердили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), пишет ЛЕТА.

В центре указали, что первые симптомы заболевания в учреждениях появились 18 марта, а информация была получена 19 марта, после чего незамедлительно начато эпидемиологическое расследование.

В настоящее время выявлено около 40 случаев заболевания — как среди детей, так и среди сотрудников детсадов. Число случаев ещё может увеличиться, признают в ЦПКЗ. Симптомы включают диарею и высокую температуру.

Двое заболевших детей госпитализированы, остальные проходят амбулаторное лечение.

В ЦПКЗ отмечают, что по предварительным данным есть подозрение на сальмонеллёз, однако более точную информацию можно будет получить после завершения лабораторных исследований на следующей неделе.

Сообщается, что случаи заболевания выявлены в детском саду "Sprīdītis", что также подтвердили в ЦПКЗ, однако второе учреждение центр не раскрывает.

В Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС) агентству ЛЕТА пояснили, что, получив в четверг информацию от ЦПКЗ, служба оперативно провела проверки как в детском саду "Sprīdītis", так и на месте приготовления пищи — в Рижском 215-м дошкольном учреждении на улице Усмас, поскольку питание в "Sprīdītis" доставляется оттуда, а не готовится на месте.

В месте приготовления пищи и в образовательном учреждении ПВС отобрала пробы сырья и смывов с поверхностей, которые направлены на лабораторные исследования для определения различных показателей микробиологического загрязнения.

О результатах будет проинформирован ЦПКЗ, который проводит эпидемиологическое расследование.

Сальмонеллёз — это острая кишечная инфекция, поражающая главным образом желудочно-кишечный тракт. Симптомы заболевания проявляются через 6–72 часа после заражения.

Признаками сальмонеллёза являются высокая температура, тошнота, рвота, спазмы и боли в животе, диарея, головная боль. При тяжёлом течении болезни, особенно у маленьких детей, значительная потеря жидкости может привести к обезвоживанию, что представляет угрозу для жизни.

Чтобы избежать заражения острыми кишечными инфекциями, необходимо часто и тщательно мыть руки с мылом и водой. Руки следует мыть перед едой и питьём, после посещения туалета, перед прикосновением к глазам, носу и рту, а также до и после обработки ран.

Для удаления загрязнений и уничтожения микробов можно также использовать влажные салфетки или средства для дезинфекции рук.

#медицина #эпидемия #питание #детский сад #профилактика
