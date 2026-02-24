Baltijas balss logotype
В Риге задержан специалист по Корее гражданин РФ и Австралии Андрей Ланьков 3 2734

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Риге задержан специалист по Корее гражданин РФ и Австралии Андрей Ланьков

В Латвии задержали корееведа Андрея Ланькова, его доставляют в иммиграционную службу, сообщили в агентстве Curiosophy Events, которое занималась организацией лекции.

«Андрей Николаевич в безопасности, ожидает прибытия адвоката. Консул Австралии оповещен о сложившейся ситуации», — добавили организаторы.

Латвийские правоохранительные органы случившееся не комментируют.

Ланькова увели сотрудники латвийской полиции во время лекции в Риге, сообщают очевидцы. Там должна была состояться лекция о Северной Корее — «Северная Корея: чего хотят и чего боятся верхи».

Организаторы мероприятия рассказали, что профессора внесли в «черный список» Латвии. Что с ним будет дальше, неясно.

«Время непростое, бывает всякое. Дело житейское», — прокомментировал произошедшее Ланьков.

Организаторы лекции отметили, что власти Латвии не посылали уведомлений о внесении профессора в «черный список». По словам Ланькова, у него есть российское и австралийское гражданство.

Андрей Ланьков – российский историк, востоковед, ведущий мировой эксперт по Северной Корее. Доктор исторических наук, профессор Университета Кукмин в Сеуле.

#образование #права человека #Австралия #Латвия #Северная Корея #Россия #политика
Оставить комментарий

(3)
  • С
    Сарказм
    25-го февраля

    Вполне вероятно, что у ентого востоковеда погоны через пиджак просвечивают (обычная практика в совке, вспомним тов. Примакова, который тоже был уважаемым арабистом), тем более, что реакция на задержание в чужой стране у него не сильно характерна для пенсионера, всю жизнь проведшего в библиотеке за разбором корейских иероглифов, с другой стороны, сомнительно, чтоб он мог что-то злоумышлять конкертно против Латвии. Короче говоря, с равной степенью вероятности может быть как глупостью, так какими-то спецслужбистскими игрищами.

    2
    25
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    24-го февраля

    Суть действий правоохренителей из данного сообщения не ясна (

    13
    2
  • JB
    Janis Berzin
    24-го февраля

    "ведущий мировой эксперт по Северной Корее" работает в Южной Корее, где могут посадить за "прокндровскую пропаганду", как в Латвии за пророссийскую или просоветскую.

    9
    13
Читать все комментарии

