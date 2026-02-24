В Латвии задержали корееведа Андрея Ланькова, его доставляют в иммиграционную службу, сообщили в агентстве Curiosophy Events, которое занималась организацией лекции.

«Андрей Николаевич в безопасности, ожидает прибытия адвоката. Консул Австралии оповещен о сложившейся ситуации», — добавили организаторы.

Латвийские правоохранительные органы случившееся не комментируют.

Ланькова увели сотрудники латвийской полиции во время лекции в Риге, сообщают очевидцы. Там должна была состояться лекция о Северной Корее — «Северная Корея: чего хотят и чего боятся верхи».

Организаторы мероприятия рассказали, что профессора внесли в «черный список» Латвии. Что с ним будет дальше, неясно.

«Время непростое, бывает всякое. Дело житейское», — прокомментировал произошедшее Ланьков.

Организаторы лекции отметили, что власти Латвии не посылали уведомлений о внесении профессора в «черный список». По словам Ланькова, у него есть российское и австралийское гражданство.

Андрей Ланьков – российский историк, востоковед, ведущий мировой эксперт по Северной Корее. Доктор исторических наук, профессор Университета Кукмин в Сеуле.