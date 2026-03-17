19-летний спортсмен завоевал серебро в хафпайпе на играх в Милане и Кортине. За это достижение Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) совместно с государством предусмотрел премию в размере 70 000 евро для спортсмена и 35 000 евро для его наставника.

Однако существует оговорка: у тренера должно быть профессиональное свидетельство, которого у Тыниса Сильдару нет. Поэтому ЭОК в порядке исключения выделил сумму из собственных средств.

Кроме того, олимпийское серебро обеспечивает на два года поддержку категории «А» от Team Estonia. В рамках этой поддержки ежемесячно выплачивается 2900 евро в зарплатный фонд, 2200 евро на подготовку и 2000 евро на нужды тренера.

Теперь Тынис Сильдару объявил, что отказывается как от единовременной премии, так и от ежемесячной поддержки, чтобы защитить сына.

«Тренер – это звание на бумаге или реальная работа и результат?» – так он озаглавил свой пост в социальных сетях. «За последнюю неделю мне пришлось думать о самоопределении больше, чем когда-либо. Тренер ли я? На этапах Кубка мира Лыжный союз заявлял меня как тренера. На чемпионатах мира я был аккредитован как тренер. На Олимпийских играх я носил на шее карточку с пометкой «тренер» – информацию, которую сам ЭОК передал Международному олимпийскому комитету. В течение всего олимпийского цикла я ежедневно работал с Хенри. На олимпийском склоне я ехал за ним, оттачивал детали и давал обратную связь в реальном времени. Это работа, которую выполняет тренер. Это вклад, который реализовался в олимпийскую медаль. У Хенри нет другого тренера. Это знают конкуренты, и это подтверждает сайт Team Estonia, где мое имя четко указано в списке тренеров», – говорится в посте.

Больше всего Тыниса Сильдару смущает вопрос: кто же в итоге является тренером? Почему в один момент он подходит под эту категорию, а в другой – при выборе лучших по итогам года – уже нет?

«Чтобы оградить Хенри и себя от этих непрекращающихся и унизительных обвинений, я решил вернуть премию ЭОК и отказаться от ежемесячной поддержки ТРЕНЕРА категории «А», – объявил Тынис Сильдару. – Это мой принципиальный шаг. Я не хочу быть частью системы, где достижения вторичны. Я делаю это в надежде, что когда-нибудь эстонским спортом будут руководить честно, прозрачно и с искренним уважением к тем, кто реально работает на склоне и на площадке».