Леонардо Ди Каприо оказался в центре обсуждений на 98-й церемонии вручения премии «Оскар», которая прошла в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Поводом для активных комментариев стал обновленный имидж актера, появившегося на мероприятии с новым стилем.

Для выхода на церемонию Ди Каприо выбрал классический черный смокинг. Однако внимание зрителей привлекла не столько одежда, сколько изменения во внешности актера: он затемнил волосы и появился с усами. Пользователи соцсетей быстро заметили сходство нового образа с внешностью актера Педро Паскаля, что вызвало волну шуток и мемов в интернете.

Реакция в социальных сетях

После появления Ди Каприо на церемонии его внешний вид активно обсуждали в сети. Комментаторы шутили, что актер будто «позаимствовал» усы у Педро Паскаля, а некоторые сравнивали новый образ звезды «Титаника» с героями старых фильмов. Подобные реакции быстро распространились в соцсетях, сделав актера одной из обсуждаемых персон вечера.

Поддержка со стороны возлюбленной

Несмотря на шуточные комментарии в интернете, сам вечер прошел для Ди Каприо спокойно. На церемонии его сопровождала модель Виттория Черетти. Хотя пара не позировала вместе на красной дорожке, позже их заметили рядом в зрительном зале.

Итоги премии

В этом году актер был номинирован на премию за роль в фильме «Битва за битву», однако награду за лучшую мужскую роль получил Майкл Б. Джордан за фильм «Грешники». Среди номинантов также был Тимоти Шаламе. По словам очевидцев, Ди Каприо спокойно воспринял результаты и поздравил победителя.

