Во вторник президент Эстонии Алар Карис провозгласил закон, касающийся учреждения международной комиссии по искам Украины о возмещении ущерба.

Законом о ратификации конвенции об учреждении международной комиссии по требованиям о возмещении ущерба Украине Эстония присоединяется к конвенции, создающей эту комиссию.

Комиссия будет исходить из принципа, что Россия в соответствии с международным правом должна возместить ущерб, причиненный Украине в результате агрессии.

Процесс основан на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 2022 года, которая подтверждает обязательство России возместить ущерб, причиненный нарушением международного права.

Эстония была одним из инициаторов создания этого механизма и активно участвовала в разработке конвенции. Эстония подписала конвенцию в декабре прошлого года в Гааге вместе с 33 другими странами и Европейским союзом.

Конвенция вступит в силу после того, как ее ратифицируют или одобрят 25 подписавших сторон, чьи финансовые взносы покроют не менее 50 процентов бюджета реестра на 2025 год.

Для справки: около $800 млрд — такую общую оценку всех потерь (прямых и косвенных) озвучивало руководство Украины. До $1,7 трлн — оценка совокупных экономических потерь (включая недополученный ВВП, инвестиции и т.д.)