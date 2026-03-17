«Ни один регион России не может быть в безопасности». Шойгу признал угрозу от ВСУ

В мире
Дата публикации: 17.03.2026
Изображение к статье: «Ни один регион России не может быть в безопасности». Шойгу признал угрозу от ВСУ
Шойгу: Урал находится в зоне непосредственной угрозы ударов со стороны Украины.

По его словам, в Уральском федеральном округе (УФО) имеется ряд ключевых факторов риска. Так, это промышленный и оборонный потенциал региона, который является одним из основных индустриальных центров России, цитируют его мировые СМИ.

«Здесь сосредоточены стратегические предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты энергетики, химической промышленности, крупнейшие разрабатываемые нефтяные и газовые месторождения — все то, что составляет основу экономической безопасности и обороноспособности государства», — предупредил Шойгу.

Кроме того, фактором риска является транспортная инфраструктура, включая крупные железнодорожные магистрали и узлы, автомобильные дороги федерального значения и трубопроводы, связывающие европейскую и азиатскую части России.

Шойгу подчеркнул, что динамика развития средств поражения в арсенале Украины угрожает мирному населению России. Из-за военного усиления Вооруженных сил Украины (ВСУ) «ни один российский регион не может чувствовать себя в безопасности», признал он масштабную угрозу.

В 2025 году ВСУ почти в четыре раза увеличили число атак на инфраструктуру России. За прошлый год было совершено свыше 23 тысяч воздушных атак на различные объекты. Шойгу также пояснил, что на данный момент первоочередными целями ВСУ являются объекты военного назначения и топливно-энергетического комплекса.

#Украина #энергетика #безопасность #промышленность #инфраструктура #Шойгу #Россия #политика
