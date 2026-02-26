В прошлом году Государственная полиция зарегистрировала 46 уголовных правонарушений, связанных с клеветой, что на 17 случаев больше, чем в 2024 году, свидетельствует информация полиции, пишет ЛЕТА.

Начальник Государственной полиции Арманд Рукс в четверг признал журналистам, что высокая активность по распространению различных вымыслов и лжи наблюдается именно в социальных сетях.

Уголовный закон за умышленное распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо измышлений в печатном или ином размноженном сочинении, а также устно, если это совершено публично, предусматривает пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

За клевету в средстве массовой информации может применяться краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.