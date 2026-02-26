Baltijas balss logotype
В Латвии растет число случаев клеветы - полиция 2 1042

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии растет число случаев клеветы - полиция
ФОТО: LETA

В прошлом году Государственная полиция зарегистрировала 46 уголовных правонарушений, связанных с клеветой, что на 17 случаев больше, чем в 2024 году, свидетельствует информация полиции, пишет ЛЕТА.

Начальник Государственной полиции Арманд Рукс в четверг признал журналистам, что высокая активность по распространению различных вымыслов и лжи наблюдается именно в социальных сетях.

Уголовный закон за умышленное распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо измышлений в печатном или ином размноженном сочинении, а также устно, если это совершено публично, предусматривает пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

За клевету в средстве массовой информации может применяться краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

#полиция #социальные сети #ложь
Оставить комментарий

(2)
  • YY
    Yu Yu
    27-го февраля

    Пока Ланга с метлой не заметет улицы, закон этот не заработает

    7
    0
  • I
    Inga
    26-го февраля

    так и есть.в своем лживом заявлении,(жалобщик),уголовно наказуемый ,моментально прдемонсрировал ,прибывшей полиции, захламление общественного пространства, какое он устроил ,сговор с не прживающими там заинтересованными в дальнейших противоправных действиях. rnp требуя доступ в квартиру, для тер. отряда,узнала,через полицию,что заявленная авария устраняеться,через чердак.

    1
    3

