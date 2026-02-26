Baltijas balss logotype
Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми? 1 1248

Наша Латвия
Дата публикации: 26.02.2026
LSM.LV
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?

В Латвии самоуправлениям принадлежит около 66 тысяч квартир, из которых более 20 тысяч не используются. Об этом сообщает LSM.lv. Формально на муниципальное жильё существует спрос и очереди, однако значительная часть помещений остаётся пустой.

Показательная ситуация сложилась в Стружанах Резекненского края. Здесь насчитывается 60 пустующих муниципальных квартир - это самый высокий показатель в крае. Всего самоуправлению принадлежит около 1200 квартир, из которых 150 не заселены.

Исполнительный директор самоуправления Резекненского края Эрика Тейрумниека отмечает, что проблема особенно остра зимой: в пустующих квартирах замерзают стояки, а техническое состояние зданий постепенно ухудшается.

«В две квартиры можно заселиться и жить, но тому, кто въедет, ремонт придется делать самому», - рассказала жительница Стружан Анна.

По словам управляющего недвижимостью и энергоменеджера края Оскара Бабриса, люди, стоящие в очереди, нередко отказываются от предложенных вариантов, даже если в них можно жить. Среди причин - отсутствие рабочих мест и слабое транспортное сообщение.

«Есть и ситуация, когда пустуют даже такие квартиры, где можно жить: люди, которые стоят в очереди, отказываются туда ехать», - пояснил Бабрис.

В прошлом году за счёт фондов Европейского союза в крае отремонтировали 12 квартир, в этом году планируется восстановить ещё 12 социальных квартир в одном из домов Стружан.

В Министерстве экономики указывают, что строгих требований к обслуживанию пустующих квартир фактически нет, а затраты на их содержание часто превышают финансовые возможности самоуправлений. В рамках специальной программы поддержки в этом году по стране планируется отремонтировать около 900 пустующих квартир.

#недвижимость #Латвия #социальное жилье #экономика
(1)
  • ДП
    Дарья Павловна
    26-го февраля

    Да да...чтобы попилить на ремнонте, как у нас это рпинято. Иначе зачем ремонтировать, если они никому не нужны

