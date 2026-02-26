Baltijas balss logotype
Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей

Дата публикации: 26.02.2026
Уже несколько месяцев жители Латвии могут покупать в магазинах продукты питания по сниженным ценам, однако так называемая продовольственная корзина низких цен нередко оказывается неполной, указал Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП).

Розничные торговцы отмечают, что на ситуацию влияет предложение со стороны производителей. В корзину низких цен должны входить продукты десяти различных товарных категорий, которые регулярно меняются. ЦЗПП в результате мониторинга пришел к выводу, что в сетях супермаркетов в корзине в среднем представлены семь из десяти категорий товаров. Кроме того, зачастую магазины внедряют корзину низких цен формально.

"Очень часто в ней отсутствуют яйца или, например, в категории свежего мяса предложение трактуется по-разному - это могут быть субпродукты или колбаса", - отмечает представитель ЦЗПП Санита Гертмане.

С этим не согласны в торговой сети "Rimi". "Яйца тоже входят в наш ассортимент корзины низких цен. Мы включаем их как можно чаще, хотя не каждый раз - это вопрос сотрудничества. Если поставщик способен предложить действительно хорошую цену, чтобы мы могли включить товар в корзину низких цен, то мы это делаем", - сказала руководитель по связям с общественностью "Rimi Latvija" Инга Бите.

Торговая сеть "Maxima" также не согласна с утверждениями центра. "В этом году было лишь несколько случаев отсутствия какого-либо продукта, но тогда мы предлагаем альтернативу, например, куриное мясо или свинину", - говорит руководитель по коммуникации "Maxima Latvija" Лиене Дупате-Угуле.

"Иногда в течение недели мы предлагаем до 15 продуктов, и не только в этих категориях. Да, были редкие случаи, когда в какой-то категории не было продуктов, но мы стараемся заменить их продуктами из другой категории", - сказала руководитель по коммуникации "Lidl Latvija" Зане Нельке.

Розничные торговцы отмечают, что покупатели оценили товары из корзины низких цен. Например, в "Maxima" чаще всего покупают фрукты, овощи и молочные продукты. Покупатели "Rimi" особенно ценят местную свинину - спрос на нее увеличился как минимум вдвое.

Руководитель Центра содействия сельскохозяйственному рынку Ингуна Гулбе уже многие годы сравнивает цены на продукты по всей Балтии. По ее мнению, подписанный отраслью меморандум выгоден покупателям, однако в целом не снижает уровень цен. "Он не понижает общий уровень цен, но с точки зрения жителей облегчает поиск более дешевых продуктов", - отмечает она.

#цены #магазины #покупатели
