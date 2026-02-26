Средние доходы жителей Латвии с каждым годом растут, увеличивается и покупательная способность населения, однако возможности наименее обеспеченной части общества все больше отстают от наиболее обеспеченной, пишет Latvijas Avīze.

Обострение кризиса с оплатой счетов за отопление после холодного зимнего месяца также свидетельствует о том, что бедность в стране остается актуальной проблемой.

"Хотя в целом доходы и покупательная способность населения увеличились, их рост был недостаточным. Благосостояние жителей Латвии по-прежнему не достигает среднего уровня стран Европейского союза", - подчеркивает председатель правления организации Европейской сети по борьбе с бедностью "EAPN-Latvia" Лайла Балга.

По ее словам, в прошлом году 7,8% жителей Латвии были подвержены глубокой материальной и социальной необеспеченности, а 22,5% - риску бедности. В целом это более 400 тысяч человек.

Несмотря на рост цен, который поглощает значительную часть прироста доходов, покупательная способность населения за последние десять лет немного увеличилась. По подсчетам статистиков, в 2014 году среднестатистический работающий латвиец мог на всю зарплату приобрести 84 кг вареной колбасы, 630 литров молока или 4002 яйца, а в 2024 году - уже 114 кг колбасы, 874 литра молока или 4038 яиц. Данные Центрального статистического управления показывают, что аналогичная тенденция наблюдалась и по другим основным продуктам питания, за исключением говядины, картофеля и хлеба, которых в 2024 году на среднестатистическую зарплату можно было купить немного меньше.

Хотя на среднюю пенсию можно приобрести почти вдвое меньше продуктов, чем на среднюю зарплату, покупательная способность пенсионеров тоже росла. В 2024 году на среднюю пенсию можно было купить 2210 яиц (в 2014 году - 1902), 63 кг вареной колбасы (в 2014 году - 40 кг) или 479 литров молока (в 2014 году - 299 литров).

С 2004 по 2014 год среднемесячные доходы на одно домохозяйство в стране утроились, а с 2014 по 2024 год - удвоились. При этом в Латвии сохраняется очень высокий уровень неравенства доходов: в 2024 году доходы наиболее обеспеченных жителей были в 6,7 раза выше, чем доходы наименее обеспеченных. Коэффициент Джини в 2024 году составил 35,6%, продемонстрировав самый высокий показатель неравенства за последние годы.