Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы 2 4453

Наша Латвия
Дата публикации: 26.02.2026
LETA
Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы

Средние доходы жителей Латвии с каждым годом растут, увеличивается и покупательная способность населения, однако возможности наименее обеспеченной части общества все больше отстают от наиболее обеспеченной, пишет Latvijas Avīze.

Обострение кризиса с оплатой счетов за отопление после холодного зимнего месяца также свидетельствует о том, что бедность в стране остается актуальной проблемой.

"Хотя в целом доходы и покупательная способность населения увеличились, их рост был недостаточным. Благосостояние жителей Латвии по-прежнему не достигает среднего уровня стран Европейского союза", - подчеркивает председатель правления организации Европейской сети по борьбе с бедностью "EAPN-Latvia" Лайла Балга.

По ее словам, в прошлом году 7,8% жителей Латвии были подвержены глубокой материальной и социальной необеспеченности, а 22,5% - риску бедности. В целом это более 400 тысяч человек.

Несмотря на рост цен, который поглощает значительную часть прироста доходов, покупательная способность населения за последние десять лет немного увеличилась. По подсчетам статистиков, в 2014 году среднестатистический работающий латвиец мог на всю зарплату приобрести 84 кг вареной колбасы, 630 литров молока или 4002 яйца, а в 2024 году - уже 114 кг колбасы, 874 литра молока или 4038 яиц. Данные Центрального статистического управления показывают, что аналогичная тенденция наблюдалась и по другим основным продуктам питания, за исключением говядины, картофеля и хлеба, которых в 2024 году на среднестатистическую зарплату можно было купить немного меньше.

Хотя на среднюю пенсию можно приобрести почти вдвое меньше продуктов, чем на среднюю зарплату, покупательная способность пенсионеров тоже росла. В 2024 году на среднюю пенсию можно было купить 2210 яиц (в 2014 году - 1902), 63 кг вареной колбасы (в 2014 году - 40 кг) или 479 литров молока (в 2014 году - 299 литров).

С 2004 по 2014 год среднемесячные доходы на одно домохозяйство в стране утроились, а с 2014 по 2024 год - удвоились. При этом в Латвии сохраняется очень высокий уровень неравенства доходов: в 2024 году доходы наиболее обеспеченных жителей были в 6,7 раза выше, чем доходы наименее обеспеченных. Коэффициент Джини в 2024 году составил 35,6%, продемонстрировав самый высокий показатель неравенства за последние годы.

Читайте нас также:
#Латвия #пенсии #доходы #экономика #статистика #бедность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
4
2
2
0
4

Оставить комментарий

(2)
  • А
    Антимонетарист
    26-го февраля

    Пенсионеры должны всё получать бесплатно! Скоро выборы! Следите за агитацией!

    27
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го февраля

    Ну так если взять самую маленькую пенсию в 150 евро и самую большую в 43 000 евро, то средняя пенсия будет 21 575 евро.

    На такую среднюю пенсию можно колбасой со всех сторон в три ряда обложится.

    109
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: За что боролись - бывшую частоту LR4 с целью пропаганды захватили белорусы!
Изображение к статье: Прошедшая зима была самой холодной в Латвии за 15 лет
Изображение к статье: Во вторник существенных осадков не ожидается
Изображение к статье: В проблемах Латгалии виноват… её комплекс жертвы - экономист

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео