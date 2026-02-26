Baltijas balss logotype
«Здравоохранение в Латвии доведено до какой-то новой низшей точки!»

Наша Латвия
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Здравоохранение в Латвии доведено до какой-то новой низшей точки!»

Политолог шокирован уровнем смертности в Латвии от онкозаболеваний.

Политолог и публицист Юргис Лиепниекс в социальной сети X "поставил диагноз" латвийской медицине:

"Здравоохранение в Латвии доведено до какой-то новой низшей точки.

Смертность от рака на 30-40% больше (!), чем в других СТРАНАХ ЕС, современных лекарств просто нет.

Очереди на все. К специалистам теперь ни за какие деньги не прпасть - все равно придется стоять месяцами в очереди.

В развитии инфраструктуры стратегических больниц, полная катастрофа - не могут закончить начатые стройки, подорожания более чем на 100 миллионов (речь идет о строительстве нового корпуса больницы им. П. Страдыня - прим.авт).

Показатели общественного здоровья, продолжительность жизниии и т.п.худшие в Европе."

Так нельзя продолжать.

#здравоохранение #медицина #Латвия #Европа #инфраструктура #смертность #рак
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(4)
  • 26-го февраля

    даже слепому видно что народ просто уничтожают, запретами, медициной, налогами, про качество и цены на местную продукцию вообще молчу

    15
    1
  • A
    Aleks
    26-го февраля

    Геноцид -это не только бомбежки и расстрелы неугодных,но и уничтожение медицины,что более по иезуитски и по подлому... Миерине,Мурниеце и остальным вспомнить бы Библию или Тору и жить по совести,но нацистская идеология этого не предусматривает .Сдох гой Максим -ну и х...й с ним считают те,которые довели страну до ручки и убивают население любыми доступными им методами...🔯😈👽

    15
    3
  • YY
    Yu Yu
    26-го февраля

    А вы больше спецов с паспортами соседей уволняйте..и можно будет выписывать направления к бабкам агапкам, болотным ведьмам, колдунам и знахаркам

    45
    3
  • Вк
    Виардо кузнецова
    26-го февраля

    Хотела записаться к хорошему эндокринологу, он ротнимант только за деньги и в очередина до стоять .Визит стоит 80 евро!!!! Туда может ходить только сам министр здравоохранения и депутаты от партии ЕДИНСТВО

    59
    2
Читать все комментарии

