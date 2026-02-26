Политолог шокирован уровнем смертности в Латвии от онкозаболеваний.
Политолог и публицист Юргис Лиепниекс в социальной сети X "поставил диагноз" латвийской медицине:
"Здравоохранение в Латвии доведено до какой-то новой низшей точки.
Смертность от рака на 30-40% больше (!), чем в других СТРАНАХ ЕС, современных лекарств просто нет.
Очереди на все. К специалистам теперь ни за какие деньги не прпасть - все равно придется стоять месяцами в очереди.
В развитии инфраструктуры стратегических больниц, полная катастрофа - не могут закончить начатые стройки, подорожания более чем на 100 миллионов (речь идет о строительстве нового корпуса больницы им. П. Страдыня - прим.авт).
Показатели общественного здоровья, продолжительность жизниии и т.п.худшие в Европе."
Так нельзя продолжать.
Оставить комментарий(4)