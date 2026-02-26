Политолог и публицист Юргис Лиепниекс в социальной сети X "поставил диагноз" латвийской медицине:

"Здравоохранение в Латвии доведено до какой-то новой низшей точки.

Смертность от рака на 30-40% больше (!), чем в других СТРАНАХ ЕС, современных лекарств просто нет.

Очереди на все. К специалистам теперь ни за какие деньги не прпасть - все равно придется стоять месяцами в очереди.

В развитии инфраструктуры стратегических больниц, полная катастрофа - не могут закончить начатые стройки, подорожания более чем на 100 миллионов (речь идет о строительстве нового корпуса больницы им. П. Страдыня - прим.авт).

Показатели общественного здоровья, продолжительность жизниии и т.п.худшие в Европе."

Так нельзя продолжать.