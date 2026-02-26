В четверг в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами на севере выпадет по снежинке, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Слабый южный, юго-западный ветер в прибрежных районах усилится в порывах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха повысится до -2…+3 градусов.

В Риге будет преимущественно облачно, существенных осадков по-прежнему не ожидается. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, который во второй половине дня усилится до 15 м/с. Температура воздуха в столице составит около нуля.