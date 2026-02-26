С приходом весны 2026 года отдельные знаки Зодиака могут столкнуться с заметными переменами в карьере, личной жизни и внутреннем состоянии. Астрологический прогноз выделяет несколько представителей зодиакального круга, для которых сезон станет особенно значимым.

Кому прогнозируют масштабные изменения

Весенний период станет временем обновления для многих, однако наиболее выраженные трансформации ожидаются у четырёх знаков.

Овен

Астрологи прогнозируют период активного роста и профессиональных возможностей. Возможны карьерные предложения и смелые решения, которые ранее казались рискованными.

Телец

Весна может принести финансовую стабилизацию и постепенный выход на новый уровень. Ожидаются перемены, связанные с материальной сферой и долгосрочными планами.

Стрелец

Представителям этого знака обещают новые перспективы — от смены работы до пересмотра жизненных ориентиров. Период благоприятен для начала проектов, которые долго откладывались.

Рыбы

Сезон может стать временем творческого и профессионального подъёма. Прогноз указывает на возможную поддержку со стороны окружения и усиление внутренней уверенности.

Что ждёт остальные знаки

Так, Козерогам прогнозируют необходимость важных решений, Девам — внутреннюю трансформацию и наведение порядка в делах, Скорпионам — освобождение от прежних обязательств, а Львам — активный старт сезона.

Остальным знакам весна сулит стабилизацию, переоценку ценностей и постепенные изменения, которые могут стать фундаментом для будущего роста.

Источник