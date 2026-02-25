Baltijas balss logotype
Можно ли замедлить старение с помощью сна — что подтверждают исследования 0 542

Люблю!
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли замедлить старение с помощью сна — что подтверждают исследования

Качество сна напрямую связано с процессами восстановления организма и состоянием кожи. Научные данные подтверждают роль гормона роста, мелатонина и уровня стресса в регенерации тканей, однако часть популярных утверждений о «ночном омоложении» требует уточнения.

Что происходит с организмом во сне

Во время фаз глубокого сна активизируются механизмы восстановления тканей. По данным National Sleep Foundation и Centers for Disease Control and Prevention, полноценный сон необходим для нормальной работы иммунной системы, обмена веществ и гормональной регуляции.

Именно в фазе медленного сна усиливается секреция гормона роста (соматотропина), который участвует в синтезе белков и восстановлении клеток. Это подтверждается исследованиями, опубликованными в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Коллаген и хронический дефицит сна

Коллаген обеспечивает плотность и упругость кожи. Согласно данным Clinical and Experimental Dermatology, хронический недосып связан с ухудшением барьерной функции кожи, замедленным восстановлением и более выраженными признаками старения.

При этом эксперты подчеркивают: речь идёт о долгосрочном дефиците сна. Прямых доказательств того, что одна бессонная ночь «разрушает» коллаген, нет.

Мелатонин, кортизол и свет

Мелатонин регулирует циркадные ритмы и обладает антиоксидантными свойствами. По информации National Institutes of Health, он участвует в защите клеток от окислительного стресса.

Яркий свет в вечернее время подавляет его выработку — это подтверждают исследования Harvard Medical School. Одновременно при хроническом стрессе может повышаться уровень кортизола, что ассоциируется с воспалительными реакциями и метаболическими нарушениями.

Связь хронического стресса с ускоренными признаками биологического старения обсуждается в публикациях The Lancet, однако влияние на кожу зависит от множества сопутствующих факторов.

Сон и обмен веществ

Недостаток сна связан с повышенным риском инсулинорезистентности и нарушениями обмена веществ, что отражено в исследованиях журнала Sleep. Эти изменения могут косвенно влиять на внешний вид — провоцировать отечность, тусклый цвет лица и снижение упругости.

В то же время термин «ночная детоксикация кожи» чаще используется в популярной литературе и не имеет четкого клинического определения.

Вывод

Научные данные подтверждают:

  • глубокий сон поддерживает гормональный баланс;
  • во сне активнее выделяется гормон роста;
  • хронический недосып связан с ухудшением состояния кожи;
  • вечерний свет и стресс нарушают циркадные ритмы.

Однако утверждения о гарантированном омоложении при засыпании строго до 23:00 или мгновенном разрушении коллагена не имеют достаточной доказательной базы.

Сон действительно является важной частью стратегии сохранения здоровья и внешнего вида, но работает он в комплексе с питанием, генетикой, уровнем стресса и образом жизни.

Источник

#медицина #сон #кожа #старение #стресс #коллаген
