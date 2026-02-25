Бывший главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес входит в список претендентов на должность наставника сборной Марокко.

По данным Marca, испанец может сменить Валида Реграги, хотя официальные переговоры ещё не начались.

Смена руководства команды обсуждается на фоне неудачного выступления марокканцев на домашнем Кубке африканских наций. При этом Хави вряд ли согласится возглавить команду перед ЧМ-2026 из-за дефицита времени на выстраивание игры.

Тренер готов обсудить работу со сборной в преддверии ЧМ-2030.

Валид Реграги в 2022 году привёл сборную Марокко к историческому полуфиналу чемпионата мира. 25 февраля СМИ сообщили, что специалист подал в отставку.