Все началось с письма, направленного 25 ноября 2025 года президентом Генеральной Ассамблеи ООН Анналеной Бербок и президентом Совета Безопасности Майклом Имраном Кану. В нем государствам-членам предлагалось выдвинуть кандидатов на пост Генерального секретаря ООН. Как и положено, с акцентом на прозрачность, инклюзивность и этические стандарты. Сейчас эту должность занимает Антониу Гутерриш, чей срок истекает 31 декабря 2026 года. Разбираемся, кто может занять главный пост Организации Объединенных Наций.

К настоящему моменту формально номинирована лишь пара человек, хотя еще 16 января Бербок публично призвала к расширению списка претендентов, отметив, что на тот момент о своем участии в гонке официально заявил только один человек. И все это на фоне кризисов и обвинений, которые в последнее время все чаще звучат в адрес ООН.

Технически Совет Безопасности начнет отбор претендентов к концу июля 2026 года, свои рекомендации он представит Генассамблее. Негласная ротация регионов подразумевает, что после европейца Антониу Гутерриша (Португалия) и азиата Пан Ги Муна (Южная Корея) приоритет будет отдаваться Группе стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК, объединяющей 33 государства). И хотя эта ротация не является строгим правилом (так, например, в 2016 году вместо представителя Восточной Европы выбрали кандидата от Западной), многие страны, особенно государства Глобального Юга, настаивают на ней для обеспечения разнообразия.

Нынешний Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 16 сентября 2025 года заявил журналистам, что не намерен подавать в отставку досрочно, несмотря на «провал Совбеза ООН» в решении глобальных вопросов: «Многие приветствовали бы мою отставку, так что я не доставлю им эту радость».

Не столь даже важно, какие именно провалы имели в виду журналисты. Их за последнее время набралось немало. В 2024 году Совет Безопасности ООН принял всего 41 резолюцию – наименьшее количество с 1991 года – из-за разногласий среди пяти постоянных членов (США, России, Китая, Великобритании, Франции), а постоянное использование права вето сводило на нет почти любую инициативу разрешения конфликтов, которых в последние годы становилось все больше.

Например, в вопросе Газы с октября 2023 года США использовали вето более 30 раз для защиты Израиля, блокируя резолюции о прекращении огня. К тому же за тот же год ООН подготовила 1100 докладов, что, по словам самого Гутерриша, «доводит систему до предела». Каждый пятый документ скачивают менее тысячи раз, при том что скачивание не гарантирует прочтения. В масштабах планеты это катастрофически скромные показатели.

Как пишет издание CentralAsiaCronos, сразу после совместного письма Бербок и Сежурне Аргентина выдвинула Рафаэля Гросси, действующего главу МАГАТЭ, занимающего этот пост с 2019 года и переизбранного в марте 2023-го до декабря 2027-го. Аргентинец Гросси значительную часть своей карьеры работал дипломатом и наработал немало связей по всему миру. К тому же его авторитет в сфере ядерной безопасности довольно высок. Однако его шансы снизились после 2 февраля, когда Бразилия, Чили и Мексика поддержали Мишель Бачелет.

Мишель Бачелет, экс-президент Чили (2006–2010 гг. и 2014–2018 гг.), а также бывший министр обороны, с 2018 по 2022 год занимала пост Верховного комиссара ООН по правам человека. Она известна своей реформой конституции Пиночета и усилиями по сокращению социального неравенства, что принесло ей поддержку 84 % населения. Она говорит на испанском, английском, французском, немецком, португальском и немного русском. И, как пишет издание, неофициальные предпочтения ООН в пользу женщины-генсека увеличивают ее шансы.

Коста-Рика также выдвинула своего кандидата. Ею оказалась Ребека Гринспан, экономист и бывший вице-президент (1994–1998), занимающая с 2021 года должность Генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Широкой общественности она запомнилась участием в «зерновой сделке» между Украиной и Россией, а также опытом в международной дипломатии.

Чуть более сложная ситуация в Мексике. Предполагалось, что страна выдвинет Алисию Барсену, которая с 2024 года занимает должность министра охраны окружающей среды и природных ресурсов, а ранее, в 2023–2024 годах, возглавляла Министерство иностранных дел. В 2008–2022 годах она была исполнительным секретарем Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) и специализировалась на устойчивом развитии, экологии, социальной справедливости и экологической дипломатии.

Хотя Мексика изначально рассматривала ее кандидатуру, в феврале 2026 года президент Клаудия Шейнбаум объявила о поддержке Мишель Бачелет от Чили, отметив, что Барсена «неординарна и высококомпетентна» и внесет вклад в процесс через свой международный опыт, но это не исключает ее самостоятельного участия в гонке. За последние десять лет Барсена два раза попадала в списки кандидатов на высокие должности в ООН. И ее шансы на успех увеличиваются из-за стремления избрать женщину-генсека, однако окончательное решение зависит от консенсуса среди стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

От Африки, как пишет Jeune Afrique, планируется выдвинуть кандидата из Сенегала. Это бывший президент Маки Саль, чей второй срок завершился в апреле 2024 года, после чего он обосновался в Марракеше, Марокко. Хотя Саль официально не заявлял о своих намерениях, он неоднократно намекал на интерес к должности, подчеркивая готовность рассмотреть баллотирование в случае достаточной международной поддержки, включая содействие со стороны африканских государств. В частности, он поднимал этот вопрос на встрече с руководством Демократической Республики Конго. В активе 65-летнего политика — 12 лет у руля Сенегала с фокусом на экономический рост и инфраструктуру, председательство в Африканском союзе в 2022–2023 годах, а также вклад в глобальные климатические инициативы (включая конференцию COP27) и финансовые реформы.

Среди прочих кандидатов выделяются ещё две фигуры. Первая — Миа Моттли, премьер-министр Барбадоса с 2018 года, в феврале 2026 года одержала третью победу на выборах, где её Барбадосская лейбористская партия завоевала все места в парламенте. В 2022 году она возглавила список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time благодаря смелым инициативам по климатической справедливости и реформе глобальной финансовой системы. Вторая — снова от Африки, Амина Джейн Мохаммед из Нигерии, которая с января 2017 года занимает пост заместителя Генсека ООН и председателя Группы ООН по устойчивому развитию (группа фондов, программ, специализированных агентств, департаментов и офисов ООН), координируя усилия по достижению Целей устойчивого развития в 162 странах. Её срок, по удачному совпадению, истекает 31 декабря 2026 года – вместе с мандатом Гутерриша. Ранее она являлась министром окружающей среды Нигерии (2015–2016 гг.) и спецсоветником Генсека ООН. Правда, из минусов для международной многоязычной организации, – что кандидатка от Африки владеет только английским языком.

Гипотетическая кандидатура президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на пост Генсека ООН обсуждается преимущественно в соцсетях и СМИ России и Казахстана, включая январское заявление Алексея Венедиктова на RTVI, где он назвал Токаева «наиболее вероятным» преемником Гутерриша. Токаев, занимавший должность заместителя Генсека ООН по разоружению в 1999–2002 годах и гендиректора женевского офиса в 2011–2013 годах, владеет четырьмя из шести официальных языков организации (русским, казахским, английским, китайским) и имеет внушительный опыт в казахстанской дипломатии, включая посты министра иностранных дел (2002–2007 гг.), премьера и спикера сената.

Однако негласный региональный баланс в ООН работает против Азии: после Пан Ги Муна приоритеты сменили в пользу других регионов. К тому же процедура выдвижения требует официального письма от МИД Казахстана или постпредства при ООН не позднее 20 апреля 2026 года. Также баллотировка подразумевает уход с президентского поста минимум на пять лет (с опцией продления), что маловероятно без широкой международной коалиции и отказа от национальных приоритетов.

Сомнительной выглядит и гипотетическая номинация экс-премьера Новой Зеландии Джасинды Ардерн, чье имя всплывало в таких СМИ, как Forbes и The Times, которые писали, что она привнесёт «свежий взгляд» на глобальное лидерство. Ардерн, возглавлявшая страну в 2017–2023 годах и известная кризисным управлением во время пандемии и терактов в Крайстчерче, с 2023 года работает специальным посланником по предотвращению онлайн-экстремизма и владеет английским как основным языком. Но все та же региональная ротация и отсутствие официальных заявлений со стороны Новой Зеландии делают ее шансы минимальными. Даже без учета этих факторов, ее критика политики Китая в отношении Гонконга, скорее всего, приведет к вето на ее кандидатуру в Совбезе.

Еще одним сомнительным претендентом может стать болгарка Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ с 2019 года, чья кандидатура обсуждалась в европейских СМИ, например, в Le Monde. Георгиева, экс-вице-президент Еврокомиссии по бюджету (2014–2016 гг.) и временный президент Всемирного банка (2019 г.), владеет английским, французским и русским. Среди заслуг: реформа глобальной финансовой системы и помощь развивающимся странам во время пандемии. Однако баланс регионов снова против Европы, а сама Болгария уже упустила свой шанс в 2016-м. Помимо этого, ее роль в МВФ может вызвать конфликт интересов.

Во-первых, региональная ротация ставит под сомнение перспективы африканских кандидатов — от Маки Саля с его опытом в Африканском союзе до Амины Мохаммед, ключевой фигуры в программах устойчивого развития ООН. Игнорирование этой ротации в 2016 году уже вызвало волну критики со стороны Глобального Юга, и повторение сценария может обострить дебаты о реформе организации.

Во-вторых, набирает силу глобальная кампания за избрание первой женщины-генсека. Этот тренд значительно повышает шансы Мишель Бачелет с ее успешными реформами в Чили, Ребеки Гринспан как экономического эксперта ООН, Марии Фернанды Эспиносы с председательством в Генассамблее, Алисии Барсены как специалиста по экологии и Мии Моттли, чьи климатические проекты сделали ее кумиром в развивающихся странах. Мужские кандидатуры, включая Гросси или Саля, рискуют отойти на второй план, подчеркивая сдвиг ООН в сторону гендерного паритета — тенденцию, которую покойный Кофи Аннан в свое время называл «наиболее эффективным инструментом для развития».

В-третьих, в Группе Латинской Америки и Карибского бассейна пока отсутствует единство. И хотя до 20 апреля 2026 года — даты начала публичных диалогов — еще есть время, если ситуация сохранится, то мир снова может вернуться к кризису 1996 года. Тогда выдвижение большого количества кандидатур от региона привело к неожиданному компромиссу в пользу Кофи Аннана, хотя его в списке не было. Скорее всего, такая неопределенность ослабит позиции самой ГРУЛАК в Совете Безопасности ООН, который не готов мириться с новой «темной лошадкой» и затягивать процесс на месяцы.

В-четвертых, сам Совет Безопасности, выступающий «фильтром» в соответствии со статьей 97 Устава ООН и проводящий «соломенные опросы» с июля 2026-го, вероятно, навяжет своего проверенного, компромиссного кандидата, способного избежать геополитических «мин». С 1946 года здесь зарегистрировано 293 вето. Причем 119 из них накладывала Россия и ее предшественник СССР в качестве постоянного члена. В этой связи Бачелет рискует нарваться на блокировку из-за ее отчета 2022 года о нарушениях в китайском Синьцзяне, а африканцы — из-за подозрений в связях с Францией.

В-пятых, финансовый кризис ООН с долгом, превышающим 1,5 млрд долларов США по состоянию на начало 2026 года, и 42 хроническими должниками усугубляется игнорированием докладов организации. Данность, с которой придется работать новому генсеку, проталкивая реформы, вряд ли радикально изменит исход выборов, однако это «подмочит» авторитет будущей администрации с самого старта.

И наконец, в многоязычной среде ООН, где шесть официальных языков определяют эффективность дипломатии, преимущество получат полиглоты, способные вести переговоры без барьеров. Бачелет с шестью языками или Гросси с четырьмя выглядят предпочтительнее Моттли и Мохаммед, ограниченных лишь английским. Как показывает прецедент Бутроса Бутрос-Гали, владевшего арабским и французским, такие навыки хорошо помогают во время кризисов и могут стать решающим фактором в ходе голосования Генассамблеи.