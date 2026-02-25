Дожди во Франции шли 40 дней подряд – это рекорд с начала наблюдений в 1959 году. Кроме того, влажность почвы достигла самого высокого уровня с того же момента.

Во Франции закончилась рекордная серия дождей, в итоге составив 40 дней подряд. Но несмотря на признаки улучшения ситуации, вызванное ими наводнение все еще продолжается, сообщила Национальная метеорологическая служба Франции Météo-France.

Предыдущий рекорд по количеству беспрерывных дождливых дней был установлен в 2023 году, когда дождь шел 32 дня подряд.

В этом году полоса продолжалась с 14 января по 22 февраля, и "это самая длинная полоса дождливых дней подряд, зарегистрированная во Франции с момента начала измерений в 1959 году", – заявили в Météo-France.

Французские метеорологи определяют "дождливый день" как день, когда среднее общее количество осадков по стране равно или превышает 1 миллиметр. В понедельник этот показатель составил 0,7 мм.

Такое накопление осадков связано с серией штормов (Горетти, Ингрид, Нильс, Педро) вдоль атлантической оси, обрамленной двумя антициклонами с центром над Африкой и Северной Европой.

К усилению осадков также приводит изменение климата. "Более теплая атмосфера содержит больше водяного пара, что увеличивает вероятность интенсивных осадков и одновременно изменяет их время, – поясняет Météo-France. – С 1 января на оконечность Бретани, большую часть юго-западной Франции и средиземноморское побережье выпало количество осадков, эквивалентное целой зиме или даже больше: 44 дождливых дня по сравнению с 48 для обычной зимы".

Февраль уже стал самым влажным в среднем по стране с 1959 года. А зима 2025-2026 годов, которая еще не закончилась, войдет в десятку самых влажных зим с 1959 года, по данным Météo-France.

Хотя в начале этой недели небо в некоторых регионах выглядит более благоприятным, почва по-прежнему насыщена влагой. Vigicrues, национальное агентство, отвечающее за мониторинг наводнений, предупредило, что уровень воды будет снижаться "очень медленно", даже если погода улучшится.

Утром в среду агентство снизило красный уровень опасности наводнений до оранжевого на реках Мен, Луара и Шаранта.

Уровень воды в западной части страны, где уже больше недели наблюдаются исключительные наводнения, в выходные начал медленно отступать.

"Тенденция к снижению продолжается", хотя и не везде одинаковыми темпами, сообщает министерство экологического перехода.

Météo-France прогнозирует в целом сухую погоду до вечера четверга, с "удивительно мягкими для этого времени года температурами, часто между 15 и 20°C на большей части страны", но новая полоса дождя может "пересечь большую часть западной Франции" между вечером четверга и пятницей.