Если только вы не пребывали все это время в блаженном коматозном состоянии, вы наверняка заметили, что вездесущий лозунг в центре романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984», как и придуманные им понятия «новояз» и «двойное мышление», давно вышли за рамки популярной культуры. Они приобретают все большую актуальность в нашей реальности.

В своем новом документальном фильме Orwell: 2+2=5 известный режиссер Рауль Пек сплетает жизнь и слова Оруэлла с архивными материалами и кадрами, словно вырванными из свежих выпусков новостей, чтобы дать зрителям понять: хотя орвелловские термины давно стали привычными выражениями, мы, похоже, до сих пор не до конца осознаем, насколько кошмар «1984» уже стал реальностью.

Как и десять лет назад, когда он обратился к текстам покойного Джеймса Болдуина, чтобы создать многослойную хронику истории расизма в США (I Am Not Your Negro), здесь Пек играет с хронологией, подчеркивая вне-временность и пророческую силу прозы Оруэлла. Голос из прошлого, который звучит в настоящем. Режиссер соединяет воедино личные дневники, статьи и письма Оруэлла, озвученные звездой сериала «Родина» Дэмиэном Льюисом, с архивными фотографиями, кинохроникой и современными новостными сюжетами, показывая, как прошлое помогает понять настоящее. И что пугает еще больше, Пек показывает: нам давно выдан подробный «учебник» тоталитаризма, который вот уже столетие используется – и продолжает внедряться – как чертеж для правительств по всему миру, а мы до сих пор позволяем себя обманывать.

Гаити. Мьянма. Россия. Израиль. Соединенные Штаты Америки. Orwell: 2+2=5 показывает не только то, как история повторяется, но и то, как современные лидеры вроде Дональда Трампа, Владимира Путина, Виктора Орбана и Биньямина Нетаньяху используют сходные тактики, подпитывая машину угнетения.

Фильм Пека охватывает огромный пласт тем, переплетая прошлое и настоящее, вымысел и реальность, – настолько, что документальная лента временами буквально кружит голову.

Вторая мировая война и демонтаж институций; разбомбленные улицы украинских городов; история запретов на книги; индоктринация под лозунгом MAGA; роль медиа и социальных сетей, позволяющих лжи распространяться быстрее фактов; нерегулируемый искусственный интеллект, угрожающий самой идее объективной истины; надзорный капитализм... Всё сливается в преднамеренно размытый, дезориентирующий образ мира, и посыл при этом одновременно ясен и леденит кровь: Оруэлл говорит о наших смутных временах не меньше, чем о своей эпохе.

Одни из самых мощных эпизодов фильма – блестяще смонтированные последовательности, в которых Пек не щадит ни зрителя, ни своих персонажей.

Мы слышим, как Трамп переписывает историю 6 января: Пек накладывает его ложные слова («столько любви витало в воздухе») на кадры реального насилия, придавая дополнительный вес фразе Оруэлла: «С точки зрения тоталитарного режима история – это то, что нужно создавать, а не изучать».

Мы видим, как предостережения Оруэлла о политическом языке оживают в примерах «новояза» – повсеместных эвфемизмах, за которыми скрываются искажения реальности и опустошенные смыслы. «Сопутствующий ущерб» – поверх кадров разрушенного Берлина 1945 года; «зачистка» – в Мьянме в 2017-м; «миротворческие операции» – на кадрах Мариуполя 2022 года; «восхитительные прибыли» – поверх фрагментов из Animal Farm; «антисемитизм 2024» – с пояснением: «термин, превращенный в оружие, чтобы заставить замолчать критиков военных действий Израиля».

Кинематограф тоже выступает предостережением. Подобно тому как в I Am Not Your Negro Пек обернул Голливуд против самого себя, показывая через фрагменты фильмов, как образ, транслируемый голливудской культурной продукцией, расходился с социальной реальностью, здесь режиссер тщательно вплетает в ткань картины фрагменты экранизаций 1984, а также эпизоды из фильмов Терри Гиллиама, Стивена Спилберга, Лорен Гринфилд и Кена Лоуча, чтобы подчеркнуть: искусство отражает эпоху, но способно и предупреждать.