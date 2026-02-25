Baltijas balss logotype
Маск сделал неожиданное заявление об Иисусе: сеть «взорвалась» теориями 1 1430

Lifenews
Дата публикации: 25.02.2026
УНИАН
Изображение к статье: Маск сделал неожиданное заявление об Иисусе: сеть «взорвалась» теориями
ФОТО: Youtube

После заявления о поддержке учений Иисуса пользователи X начали активно обсуждать изменение взглядов Маска и возможные мотивы его слов.

Как пишет Daily Mail, на прошлой неделе Маск ответил на пост в X с вопросом, кто "будет проповедовать Илона Маска", короткой фразой: "Я согласен с учением Иисуса". Этот комментарий мгновенно вызвал дискуссии: часть пользователей увидела в нем признак растущей открытости предпринимателя к вере, другие же начали строить предположения о возможных скрытых мотивах.

Некоторые комментаторы даже предположили, что за заявлением может стоять подготовка к "громкому объявлению" или попытка отвлечь внимание от потенциального скандала. Другие же назвали такие теории беспочвенными, подчеркнув, что положительное отношение к христианским ценностям не обязательно означает скрытые намерения.

Маск и религия - последние заявления

Маск не впервые высказывается о религии. В 2022 году он писал, что Иисус учил любви, доброте и прощению, и признавался, что раньше недооценивал глубину этих принципов. В то же время предприниматель подчеркивал, что не является религиозным человеком, хотя в целом соглашается с моральными принципами христианства.

В интервью 2013 года актеру Рэйну Уилсону Маск отмечал, что сомневается в существовании сверхсознания, которое оценивает человеческие поступки. Однако в более поздних выступлениях, в частности в беседе с Джорданом Питерсоном в 2024 году, он говорил об уважении к учениям Иисуса и христианским моральным принципам.

Предприниматель также заявлял, что открыт к идее Бога как объяснению происхождения Вселенной, но подходит к этому вопросу с позиции доказательств и рационального анализа.

Мать бизнесмена, Мэй Маск, после его недавнего комментария напомнила о религиозном воспитании семьи, отметив, что ее детей крестили в методистской церкви.

#вера #интервью #Илон Маск #религия #социальные сети #дискуссии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • A
    Aleks
    25-го февраля

    Один американский канал заявил,что главная религия в Европе -должен быть иудаизм,а потом уже надстройки сверху-Христос,христианство и США. Это ответ Маска. На первом месте Христос и Христианство,а не иудаизм 😈🔯👽

    4
    3

