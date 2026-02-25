Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Скандал - певец из Латвии получил гражданство России: его могут лишить латвийского 4 4047

Lifenews
Дата публикации: 25.02.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: Скандал - певец из Латвии получил гражданство России: его могут лишить латвийского

Появилась информация о том, что рэпер Markul (Марк Маркулис), гражданин Латвии, в феврале 2024 года получил российский паспорт. Об этом 22 февраля 2026 года сообщил Telegram-канал SHOT.

Как выяснил SHOT, 32-летнему гражданину Латвии Марку Маркулису (его настоящее имя) понадобилось всего два года, чтобы пройти путь от публичной позиции против войны России в Украине (февраль 2022 года) до получения российского паспорта (февраль 2024 года). Однако теперь ему грозит лишение гражданства родной Латвии.

Сразу после начала войны Markul заявил, что в его окружении никогда не будет человека, который мог бы оправдать происходящее, и улетел в Лондон. Тем не менее это не помешало ему продолжать зарабатывать в России, и уже к августу 2022 года он вместе с Тосей Чайкиной выпустил песню «Стрела». Некоторое время Маркус жил в Европе, в том числе в Италии, но в итоге вернулся в Москву и начал успешно давать концерты, собирая арены с тысячами зрителей.

В феврале 2024 года певец получил гражданство России. Однако, сделав это, он нарушил законодательство своей родной Латвии, где запрещено получать российское гражданство в качестве второго. Санкцией является лишение латвийского гражданства.

Читайте нас также:
#Латвия #музыка #концерты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
10
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • Е
    Ехидный
    25-го февраля

    а в чем скандал ???? или гражданство Латвии это как клеймо раба - пожизненно??????

    42
    1
  • YY
    Yu Yu
    25-го февраля

    комменты трут,статьи первоисходники по дню редактируют..демо(Н)кратия )))

    24
    1
  • З
    Злой
    25-го февраля

    Когда сейм примет закон, чтобы те кто натурализовался имели возможность вернуть себе статус негражданина?

    27
    4
  • З
    Злой
    25-го февраля

    Так и человек обеспечил себя и свою семью до пенсии достаточно

    25
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Назван помогающий сохранить мышцы в пожилом возрасте витамин
Изображение к статье: Паника из-за войны с Ираном: платят до $350 тысяч, чтобы покинуть Эр-Рияд на частных самолетах
Изображение к статье: Назван неожиданный фактор повышения риска диабета и гипертонии
Изображение к статье: Врач развеяла миф о мужском репродуктивном здоровье

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: До +15 градусов: синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео