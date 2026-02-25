Появилась информация о том, что рэпер Markul (Марк Маркулис), гражданин Латвии, в феврале 2024 года получил российский паспорт. Об этом 22 февраля 2026 года сообщил Telegram-канал SHOT.

Как выяснил SHOT, 32-летнему гражданину Латвии Марку Маркулису (его настоящее имя) понадобилось всего два года, чтобы пройти путь от публичной позиции против войны России в Украине (февраль 2022 года) до получения российского паспорта (февраль 2024 года). Однако теперь ему грозит лишение гражданства родной Латвии.

Сразу после начала войны Markul заявил, что в его окружении никогда не будет человека, который мог бы оправдать происходящее, и улетел в Лондон. Тем не менее это не помешало ему продолжать зарабатывать в России, и уже к августу 2022 года он вместе с Тосей Чайкиной выпустил песню «Стрела». Некоторое время Маркус жил в Европе, в том числе в Италии, но в итоге вернулся в Москву и начал успешно давать концерты, собирая арены с тысячами зрителей.

В феврале 2024 года певец получил гражданство России. Однако, сделав это, он нарушил законодательство своей родной Латвии, где запрещено получать российское гражданство в качестве второго. Санкцией является лишение латвийского гражданства.