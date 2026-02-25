Турецкий яблочный чай — ароматный напиток с пряным вкусом. Его готовят на основе яблок и специй, благодаря чему он получается насыщенным и согревающим.

Список ингредиентов:

горсть сушёных или вяленых яблок;

палочка корицы;

два-три горошины чёрного перца;

две-три гвоздики;

цедра одного апельсина или лимона;

имбирь, мята по вкусу.

В холодную воду добавляют корицу, перец, гвоздику и цедру, после чего на слабом огне доводят до кипения. Затем огонь уменьшают, вводят мелко нарезанный имбирь и яблоки и снова доводят смесь до кипения.

Далее напиток накрывают крышкой и оставляют вариться на самом слабом огне около пяти минут. Это позволяет ингредиентам раскрыть вкус и аромат без лишней горечи.

В готовый чай добавляют мяту, аккуратно перемешивают и сразу разливают по чашкам через сито. Напиток подают горячим, чтобы сохранить его насыщенный аромат.