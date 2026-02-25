Турецкий яблочный чай — ароматный напиток с пряным вкусом. Его готовят на основе яблок и специй, благодаря чему он получается насыщенным и согревающим.
Список ингредиентов:
-
горсть сушёных или вяленых яблок;
-
палочка корицы;
-
два-три горошины чёрного перца;
-
две-три гвоздики;
-
цедра одного апельсина или лимона;
-
имбирь, мята по вкусу.
В холодную воду добавляют корицу, перец, гвоздику и цедру, после чего на слабом огне доводят до кипения. Затем огонь уменьшают, вводят мелко нарезанный имбирь и яблоки и снова доводят смесь до кипения.
Далее напиток накрывают крышкой и оставляют вариться на самом слабом огне около пяти минут. Это позволяет ингредиентам раскрыть вкус и аромат без лишней горечи.
В готовый чай добавляют мяту, аккуратно перемешивают и сразу разливают по чашкам через сито. Напиток подают горячим, чтобы сохранить его насыщенный аромат.
Оставить комментарий