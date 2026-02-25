Это растение получило свое название благодаря листьям, напоминающим монеты. Существует поверье, что крассула притягивает богатство и финансовое благополучие. Однако ее ценят не только за легенды, но и за привлекательный внешний вид.

Уход за толстянкой не требует особых усилий. Растение лучше всего разместить в светлом месте, предпочтительно на юго-восточной стороне. Чтобы «денежное дерево» выглядело привлекательно, необходимо формировать его крону, аккуратно обрезая веточки и оставляя на них по 3-4 листа. Полезно периодически поворачивать растение к источнику света разными сторонами. Зимой крассула входит в период покоя, поэтому ей будет комфортно при температуре +10…15 градусов в комнате или на веранде. Важно держать растение подальше от отопительных приборов. Полив в зимний период следует осуществлять 1-2 раза в неделю, избегая пересыхания почвы в горшке.

Посадку или пересадку «денежного дерева» рекомендуется проводить в марте. Молодые растения быстро развивают корневую систему, поэтому их следует пересаживать ежегодно. Взрослые экземпляры старше 5 лет можно пересаживать каждые 2-3 года.

Чтобы «денежное дерево» способствовало улучшению финансового положения своих владельцев, перед посадкой весной (в марте) на дно горшка обязательно следует положить монеты различного номинала.