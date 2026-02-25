Baltijas balss logotype
Действительно ли хозяйственное мыло — лучший выбор для мытья рук? 0 1514

Дом и сад
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Действительно ли хозяйственное мыло — лучший выбор для мытья рук?

На самом ли деле оно более полезно для кожи?

 

«Хозяйственное мыло действительно является более подходящим вариантом для кожи здорового человека, но только в контексте обычного мытья рук.

Мыть лицо ни жидким, ни хозяйственным мылом не рекомендуется, поскольку на коже лица имеется свое защитное покрытие, которое можно повредить, - поясняет дерматолог и косметолог Юлия МИХАЛЮК.

- Хозяйственное мыло значительно эффективнее в борьбе с микробами, так как на его поверхности бактерии не задерживаются — они не выживают в сильно щелочной среде. Чем выше процент содержания жирных кислот, указанный на упаковке мыла, тем лучше его моющие свойства. Кроме того, хозяйственное мыло не вызывает аллергических реакций, в отличие от жидкого, которое часто содержит химические добавки и ароматизаторы, способствующие их возникновению.

Однако для людей с чувствительной кожей моющие свойства хозяйственного мыла могут привести к дерматиту.»

