Какая погода считается наиболее «вредной»? 0 303

Дом и сад
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какая погода считается наиболее «вредной»?

Погода стала крайне непредсказуемой: вчера был мороз, а завтра ожидается оттепель. Так какая же погода считается наиболее вредной для здоровья?

 

Определить единую «вредную» погоду невозможно, утверждает терапевт Ирина ВАСИЛЕВИЧ. По ее мнению, если изменения погоды происходят постепенно, организм адаптируется к ним без особых проблем. Однако резкие колебания температуры могут вызвать стресс даже у абсолютно здоровых людей.

Существуют способы смягчить негативные последствия таких изменений. Например, при резком снижении температуры рекомендуется увеличить потребление витамина С и употреблять более калорийную пищу. В случае резкой оттепели полезно пить напитки с кофеином и травяные чаи. При сырой погоде людям с заболеваниями суставов советуют использовать согревающие мази и повязки из натуральной шерсти. Во время магнитных бурь полезны расслабляющие процедуры, такие как теплая ванна. Однако обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Оставить комментарий

