Генетик Кларенс Кук Литтл еще в 1912 году предположил, что окрас шерсти кошек связан с половыми хромосомами. Он выдвинул теорию, что рыжий цвет определяется вариантом гена, расположенного на X-хромосоме (причем сделал это еще до открытия хромосомного механизма наследования пола, назвав X-хромосому «фактором, определяющим пол»).

У самцов, которые имеют только одну X-хромосому, наличие в ней мутации гена, определяющего окрас, автоматически делает животное рыжим.

У самок все несколько сложнее: одна из двух X-хромосом в клетках случайным образом инактивируется. Это приводит к тому, что в одних участках кожи активной оказывается X-хромосома с мутацией (рыжий цвет), а в других — X-хромосома без мутации. В результате шерсть оказывается трехцветной или черепаховой. Если же обе X-хромосомы самки содержат необходимую мутацию гена (что встречается редко), самка становится рыжей.

По этой же причине трехцветных самцов практически не бывает, кроме очень редких исключений, связанных с аномалией половых хромосом, сообщает ScienceAlert.

В наши дни ученые смогли подтвердить эту гипотезу, выяснив, что что клетки кожи кошек с рыжим мехом вырабатывают в 13 раз больше РНК гена Arhgap36 по сравнению с участками кожи, где рыжая шерсть отсутствует.

Сначала ученые предположили, что причиной повышенной активности этого гена может быть мутация в его белок-кодирующей части. Однако дальнейший анализ показал, что дело в делеции — перестройке хромосомы в предшествующей последовательности ДНК, которая, как считается, влияет на экспрессию указанного гена.

Эта делеция, размером в пять килобаз, была обнаружена у всех обследованных рыжих кошек. Всего исследование охватило 188 животных, среди которых было 145 рыжих, шесть черепаховых и 37 кошек с другими окрасами.