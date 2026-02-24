Хотя может возникнуть желание угостить собаку чем-то с вашего стола, этого делать не следует. Пища, полезная для человека, может оказаться опасной для животных. Вместе с кинологом Ириной Кабытовой мы выяснили, какие продукты строго запрещены для собак.

Шоколад

Шоколад содержит теобромин и кофеин — вещества, используемые в медицине для стимуляции сердечной деятельности и снижения тонуса гладкой мускулатуры. Однако собаки не способны эффективно усваивать эти компоненты, так как в их организме отсутствуют необходимые ферменты.

«Употребление шоколада может привести к рвоте, расстройству стула и обезвоживанию. Если не оказать помощь вовремя, могут развиться серьезные осложнения: судороги, внутренние кровотечения. В некоторых случаях это может закончиться летальным исходом», — предупреждает Ирина Кабытова.

Виноград

Потребление винограда или изюма может вызвать почечную недостаточность, что в свою очередь может привести к смерти животного. Это связано с тем, что в винограде содержатся моносахариды и танины, которые собачий организм не может метаболизировать, поэтому они действуют как токсины. Важно полностью исключить этот продукт из рациона, даже в малых количествах. По данным экспертов, для собаки весом 8 кг 4–5 виноградин могут стать смертельными.

Лук

Кинолог подчеркивает: «Лук опасен для вашего питомца в любой форме, включая листья, сок и сухие приправы, такие как луковый порошок».

Лук содержит N-пропил дисульфид, который повреждает эритроциты собаки, снижая их способность переносить кислород, что может привести к анемии. Животное становится вялым, отказывается от еды, может терять сознание. В тяжелых случаях требуется переливание крови. Чеснок оказывает аналогичное воздействие, поэтому его также следует исключить из рациона.

Авокадо

Все части авокадо, включая плоды, косточки и листья, содержат персин. Ирина Кабытова объясняет, что «персин токсичен для животных. Он может вызывать накопление жидкости в легких и грудной клетке, что приводит к проблемам с дыханием и кислородному голоданию».

Кофе и чай

Кофе и чай представляют опасность для животных из-за содержания кофеина. Кофеин стимулирует нервную систему собаки, что может вызвать гиперактивность, диарею, рвоту, учащенное сердцебиение, судороги и тремор. Переизбыток кофеина может привести к нарушению сердечного ритма и легочной недостаточности.

«Собаке строго запрещено давать любые напитки с кофеином. Он содержится в некоторых энергетических напитках и газировке. Держите подальше от животного даже кофейную гущу и использованные чайные пакетики, а кофе и чай храните в недоступном для питомца месте, например, в закрывающемся шкафчике», — советует эксперт.

Сырой картофель

Кормить собаку сырым картофелем нельзя — в клубнях содержится вредный соланин, уровень которого снижается при термической обработке.

Запрет касается сырых корнеплодов, а вот отварные или запеченные можно давать, но в умеренных количествах. Картофель допустимо предлагать собакам изредка и в небольших порциях, как угощение, а не как основную пищу, отмечает кинолог. Избыток углеводов в картошке может привести к набору веса. Если хотите порадовать питомца, предложите ему кусочек яблока, морковные палочки или свежий или замороженный горошек, но не консервированный.



Алкоголь

Кинолог предупреждает, что даже небольшая доза алкоголя может вызвать отравление этанолом. Основные симптомы включают нарушение координации, вялость, судороги, диарею и рвоту. Большая доза алкоголя может привести к сердечному приступу, коме и даже смерти. Храните алкогольные напитки, а также парфюмерию и чистящие средства с содержанием спирта вдали от собаки.