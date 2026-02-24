Если раньше утеплению зданий препятствовала неспособность жильцов договориться, то теперь число желающих ощутимо выросло, но всем уже не хватает поддержки государства и Евросоюза, пишут общественные СМИ.

Согласно различным источникам, объем утепленных зданий по-прежнему невелик - всего 4-7% из тех, которые следовало утеплить. Все чаще звучит мысль, что хотя бы часть населения должна реализовывать такие желания за собственные средства или при условии меньшей поддержки.

В одном из недавно утепленных рижских домов было слишком холодно, поэтому жильцы решили, что реновацию дома, в том числе утепление, откладывать нельзя. Теперь счета за тепло сократились более чем в два раза.

"Мы не думали, что будет так тепло после этого. Влажность немного увеличилась. Это единственный минус", - рассказала жительница утепленного дома Эсения.

"Расходы на отопление невелики. Я жила в других местах, могу сравнить цены на отопление, и здесь намного лучше, даже с учетом того, что в этом году настоящая зима", - добавила жительница дома Арина.

В Латвии около 40 тыс. многоквартирных зданий, большинство из которых, 26 тыс., следовало бы утеплить.

Министерство экономики подсчитало, что сейчас утеплено около 7% зданий, в расчетах Госконтроля доля утепленных зданий еще меньше. В последние годы жители набрались храбрости для проведения утепления, но, образно говоря, застревают в горлышке бутылки, так как желающих больше, чем возможностей получить поддержку на утепление.

"К сожалению, сейчас очень много собственников квартир остались, так сказать, за чертой, потому что финансирование поддержки конкретно на строительство закончилось", - пояснил эксперт по энергоэффективности Рижского энергетического агентства Арнис Лелитис.

Такое наблюдение сделали и в "Rīgas namu pārvaldnieks". По предыдущей программе "Altum" на получение поддержки подали заявки 60 домов RNP. "Это больше, чем за всю историю "Rīgas namu pārvaldnieks"", - признал член правления RNP Мартиньш Паурс. Отрасль хотела бы, чтобы возможность подать заявку на поддержку для утепления зданий была непрерывной, отметили в RNP. Минэкономики признало - на всех денег не хватает.