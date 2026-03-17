В субботу, 21 марта, в 11:00 в Вентспилсе в Приморском парке в двенадцатый раз пройдет мастер-класс по посадке подснежников, ставший любимой традицией для многих жителей и гостей города.

Первые предвестники весны звенят, возвещая о начале весны, поэтому все – и взрослые, и дети – приглашаются принять участие в мастер-классе. Во время мероприятия у каждого будет возможность посадить свой собственный подснежник, получить заряд позитивных эмоций, насладиться радостью совместного времяпрепровождения и вместе сделать парк еще более цветущим.

Участников приглашают прийти на Детскую площадку парка со своими саженцами подснежников или получить их на месте посадки. Всего планируется высадить около 5000 саженцев подснежников. На месте посадки будут доступны рабочие перчатки, а организаторы просят взять с собой вспомогательный инструмент, например, небольшую лопату или садовую совочек, для более удобного процесса работы.

В предыдущие годы саженцы подснежников высаживались в нескольких местах города - в Ренькском саду, на площади Дзирнаву, но наиболее широко они распространены в Приморском парке. Особым событием стало 8 апреля 2017 года, когда в честь столетия государства на лугу Сарканмуйжа в Вентспилсе состоялась самая масштабная в мире посадка подснежников. Был установлен мировой рекорд Гиннесса в категории «Самая быстрая и массовая посадка луковичных цветов одновременно». В установлении рекорда приняли участие 1293 человека, которые создали специальную лунку из саженцев подснежников в символике столетия Латвии.

Кстати, осенью 2025 года Вентспилс получил Латвийскую премию в области ландшафтной архитектуры за традицию посадки подснежников, и эта награда является значимой оценкой города и его жителей.