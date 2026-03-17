Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Обучение на латышском языке в школах столкнулось с трудностями – отчет министерства 7 6664

Дата публикации: 17.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обучение на латышском языке в школах столкнулось с трудностями – отчет министерства

При переходе на обучение на латышском языке в ряде образовательных учреждениях по-прежнему наблюдаются значительные трудности, говорится в отчёте, подготовленном Министерством образования и науки (МОН), который во вторник рассмотрело правительство.

В 2024/2025 учебном году в переходе на обучение на латышском языке участвовали почти 8300 учеников, а оценка проводилась в 110 образовательных учреждениях различных регионов Латвии.

В оценке качества работы указано, что в каждом седьмом образовательном учреждении работу необходимо совершенствовать.

Различия наблюдаются между регионами. Наибольшие трудности выявлены в крупных городах, особенно в Риге и Даугавпилсе, где в школах обучается большое количество «учеников с разным лингвистическим опытом». Так заковыристо МОН называет школьников, говорящих и думающих по-русски.

Служба выявила несколько факторов, существенно влияющих на качество перехода. Среди них — обеспечение латышской среды в школах, умения педагогов работать в лингвистически разнообразной среде, а также поддержка родителей в использовании латышского языка.

Также отмечено, что педагоги нередко используют перевод как основной метод поддержки, что не соответствует современным подходам к изучению второго языка.

Серьёзной проблемой считается так называемое обеспечение латышской среды в школах. В отчёте сделан вывод, что в различных образовательных учреждениях это понятие понимается по-разному — латышский язык не всегда доминирует в повседневном общении между учениками, в профессиональной коммуникации педагогов или в неформальных мероприятиях.

Дополнительные трудности создаёт также нехватка персонала. Данные мониторинга показывают, что примерно 40% образовательных учреждений не смогли найти логопедов и специальных педагогов, а нехватка педагогических ассистентов выявлена в 26% школ. Деньги на наем работников вроде есть – дефицит этих специалистов вызван их нехваткой на рынке труда.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
18
2
1
0
1
2

Оставить комментарий

(7)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео