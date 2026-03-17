При переходе на обучение на латышском языке в ряде образовательных учреждениях по-прежнему наблюдаются значительные трудности, говорится в отчёте, подготовленном Министерством образования и науки (МОН), который во вторник рассмотрело правительство.

В 2024/2025 учебном году в переходе на обучение на латышском языке участвовали почти 8300 учеников, а оценка проводилась в 110 образовательных учреждениях различных регионов Латвии.

В оценке качества работы указано, что в каждом седьмом образовательном учреждении работу необходимо совершенствовать.

Различия наблюдаются между регионами. Наибольшие трудности выявлены в крупных городах, особенно в Риге и Даугавпилсе, где в школах обучается большое количество «учеников с разным лингвистическим опытом». Так заковыристо МОН называет школьников, говорящих и думающих по-русски.

Служба выявила несколько факторов, существенно влияющих на качество перехода. Среди них — обеспечение латышской среды в школах, умения педагогов работать в лингвистически разнообразной среде, а также поддержка родителей в использовании латышского языка.

Также отмечено, что педагоги нередко используют перевод как основной метод поддержки, что не соответствует современным подходам к изучению второго языка.

Серьёзной проблемой считается так называемое обеспечение латышской среды в школах. В отчёте сделан вывод, что в различных образовательных учреждениях это понятие понимается по-разному — латышский язык не всегда доминирует в повседневном общении между учениками, в профессиональной коммуникации педагогов или в неформальных мероприятиях.

Дополнительные трудности создаёт также нехватка персонала. Данные мониторинга показывают, что примерно 40% образовательных учреждений не смогли найти логопедов и специальных педагогов, а нехватка педагогических ассистентов выявлена в 26% школ. Деньги на наем работников вроде есть – дефицит этих специалистов вызван их нехваткой на рынке труда.