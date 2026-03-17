Операция Израиля и США против Ирана не принесет России ничего хорошего, даже с учетом временного роста цен на нефть и газ, а также возможности ослабления санкционного режима. Таким мнением с подписчиками поделился в своем Telegram-канале миллиардер Олег Дерипаска.

Он объяснил, что высокие цены на энергоресурсы приведут к замедлению мировой экономики, а это значит, что интерес к остальному российскому экспорту снизится. Особенно негативным фактором бизнесмен считает крепкий рубль, который лишил «главные отрасли российской экономики конкурентоспособности на внешних рынках».

По мнению Дерипаски, единственным выходом для России в этом кризисе станет срочное, в течение четырех-шести месяцев, снижение ключевой ставки до шести процентов и ослабление национальной валюты на четверть, до уровня 105 рублей за доллар. «В противном случае наступим на очередные грабли», — предупредил Дерипаска.

В следующих сообщениях он добавил, что о перспективах российской экономики говорит и растущее стремление населения перекладывать деньги в драгоценные металлы и доступные валюты. Также миллиардер считает, что в скором времени россиян ждет летний отдых на огородах, «как в старые добрые времена», а вот Аргентина и Турция со своими слабыми валютами грядущий кризис пройдут достаточно легко.