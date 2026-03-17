В воскресенье, 15 марта, в возрасте 73 лет скончался химик Андрей Раухваргер, сообщили в Академическом информационном центре.

Раухваргер участвовал в формировании политики высшего образования Латвии и развитии международного сотрудничества. Он был доктором химических наук по специальности радиационная химия, профессором Латвийского университета, ранее работал также в Рижском медицинском институте и является автором нескольких учебников по химии.

В конце 1990-х годов, создав центр признания дипломов Латвии, он работал в рамках Европейского пространства высшего образования. Он участвовал в подготовке Лиссабонской конвенции о признании дипломов в 1997 году, а также был избран президентом сети европейских национальных информационных центров (1999–2001) и председателем комитета Лиссабонской конвенции (2001–2007).

Раухваргер сыграл значительную роль в Болонском процессе в сфере высшего образования с момента его начала в 1999 году до 2017 года. В этот период он возглавлял более десяти международных рабочих групп Болонского процесса.

С 2001 по 2015 год Раухваргер был генеральным секретарём Совета ректоров Латвии.

Он представлял Латвию в Европейской ассоциации международного образования, а также как генеральный секретарь Совета ректоров — в Европейской ассоциации университетов. В 2006 году ему была присуждена премия Констанс Мелдрум за видение и лидерство.

С 2015 по 2019 год Раухваргер создавал и возглавлял агентство обеспечения качества высшего образования при Академическом информационном центре. Под его руководством была создана система оценки качества высшего образования в соответствии с европейскими стандартами и рекомендациями, а также обеспечено соответствие агентства критериям Европейской ассоциации по обеспечению качества в высшем образовании и Европейского реестра обеспечения качества.

В 2022 году за значительный вклад в развитие высшего образования Раухваргеру была присуждена премия Кабинета министров Латвии.