Во вторник, когда исполняется четыре года с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в Киев прибыли главы стран Балтии и Скандинавии, сообщают украинские СМИ.

Чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной, в ее столицу прибыли премьер-министр Латвии Эвика Силиня, премьер-министр Эстонии Кристен Михал, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, глава правительства Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и глава правительства Исландии Криструн Фростадоуттир. Литву представляет министр обороны Робертас Каунас.

С визитом в Киеве также находится премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Ранее сообщалось, что в Киев также прибыли председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта.