В Киев прибыли лидеры стран Балтии и Скандинавии 6 1070

Политика
Дата публикации: 24.02.2026
LETA
Изображение к статье: Премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

ФОТО: пресс-фото

Во вторник, когда исполняется четыре года с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в Киев прибыли главы стран Балтии и Скандинавии, сообщают украинские СМИ.

Чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной, в ее столицу прибыли премьер-министр Латвии Эвика Силиня, премьер-министр Эстонии Кристен Михал, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, глава правительства Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и глава правительства Исландии Криструн Фростадоуттир. Литву представляет министр обороны Робертас Каунас.

С визитом в Киеве также находится премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Ранее сообщалось, что в Киев также прибыли председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта.

#Украина #Европа #дипломатия #визит #Россия #политика
  • A
    Aleks
    24-го февраля

    Цель есть,но,видимо Путину опять из Израиля кто то позвонил,чтобы,не дай бог,не прилетело.И Вова в доле,видимо,потому что эти ездят на Украину как к себе домой и чувствуют себя в полной безопасности от России... В то же время вместе с Зеленским,который жив только благодаря Беннету,Израиль,полощут Россию и Путина. Какой спектакль! Вова Путин(если это вообще он) даже ху. й..лом готов быть,лишь бы олигархи иудеи России богатели и богатели.🔯👽😈

    1
    3
  • Д
    Дед
    24-го февраля

    За налом приехали. Европа же бабки перечислила, а нал по банкам не перегонишь.

    10
    1
  • JL
    Janina LV
    24-го февраля

    Не вижу скорби и сожаления в лицах прибывших. Смотришь, улыбаются, довольные ... люди на праздник приехали.

    22
    1
  • .. ...
    .. ...
    24-го февраля

    поехали откат делить

    31
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    .. ...
    24-го февраля

    Я думаю снимать стресс, коллективно!

    Дома все дела сделаны - можно и расслабиться!

    17
    1
  • Д
    Добрый
    .. ...
    24-го февраля

    А тебе зачем откат?Ты же Зеленскому банк продал?

    0
    6
