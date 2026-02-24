Baltijas balss logotype
Шок в Голливуде: сына известного режиссёра могут казнить за двойное убийство 0 274

Люблю!
Дата публикации: 24.02.2026
womanhit
Изображение к статье: Шок в Голливуде: сына известного режиссёра могут казнить за двойное убийство

Роб и Мишель Райнер были найдены мертвыми с множественными ножевыми ранениями в собственном доме в Калифорнии. Спустя два месяца их сын предстал перед судом и не признал вину в жестоком преступлении.

Стало известно, что 32‑летний Ник Райнер за убийство родителей может получить максимально строгое наказание в виде смертной казни. Об этом сообщает RadarOnline.

Окружной прокурор Лос‑Анджелеса Натан Хохман подтвердил, что обвиняемому, которому в декабре 2025 года предъявили два эпизода убийства первой степени, могут вынести смертный приговор.

«Мы подходим к вопросу о возможности требования смертной казни с предельной серьёзностью — процедура принятия такого решения крайне строгая. После получения всех данных информация пройдёт не просто детальный разбор, но и будет оценена наиболее опытными специалистами прокуратуры, которые специализируются на делах со смертной казнью», — сообщил Натан Хохман.

Очередное судебное заседание с участием Ника состоится 29 апреля.

На рождественской вечеринке незадолго до трагедии Роб Райнер делился с другом своими опасениями. «Не могу поверить, что говорю это, но я боюсь своего сына. Думаю, мой собственный сын может причинить мне вред», — передал слова режиссёра свидетель по делу.

Ранее суд неожиданно запретил публикацию результатов вскрытия Роба Райнера и его жены. Более того, с официального сайта удалено информация о том, что Райнер и Сингер скончались из-за многочисленных ран.

#трагедия #Голливуд #смертная казнь #режиссер #знаменитости #судебный процесс #преступления #семейные отношения
Видео